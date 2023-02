5 medidas de higiene que debes tomar con tus alimentos para evitar enfermarte

Todos sabemos que es importante llevar una cuidadosa higiene en la cocina, sin embargo, es posible que no tengamos claros cuales son los pasos que debemos seguir y podemos equivocarnos en el manejo que le damos a los alimentos.

Te puede interesar: Con este ingrediente de cocina puedes quitarle el mal olor a tus zapatos

Esto, además, puede tener repercusiones sobre nuestro estado de salud. No se trata solamente de llevar una dieta saludable, sino también, de cuidar el manejo que le damos a lo que preparamos en la cocina para evitar problemas. Según UNAM Global, la forma en la que desinfectamos los alimentos tiene mucho que ver con nuestra salud.

5 medidas higiénicas fundamentales para manejar alimentos.

Aquí te dejamos las medidas indispensables:

La higiene de las superficies es clave

Aunque parezca algo obvio, hay quienes no siguen estos consejos. Es importante que te acostumbres a lavarte las manos antes de cocinar y una vez has tocado un alimento como carne, pollo o pescado. Esto evitará la contaminación cruzada. Sobra decir que debes lavarte las manos con agua y jabón antes de comer y siempre después de ir al baño, no importa si lo habías hecho recientemente, con esto es clave también limpiar y desinfectar tus utensilios, por ejemplo, las tablas de cortar (te recomendamos hacerlo con vinagre y bicarbonato de sodio) así como limpiar con jabón y agua constantemente las superficies donde cocinas.

Evita las bacterias y la contaminación cruzada: desinfecta tus utensilios con regularidad. Fotografía por: Pexels

Usa temperaturas adecuadas

Para evitar consumir alimentos contaminados debes recordar cocer adecuadamente todos tus alimentos. Esto quiere decir que para cocinar los es clave utilizar las temperaturas correctas para cada tipo de alimento y así asegurarte que las bacterias y que los microorganismos potencialmente dañinos sean eliminados o neutralizados. Esto quiere decir que el pollo nunca puede quedar ligeramente cocido, que el pescado debe ser curado también, entre otros.

Separa los alimentos crudos y cocidos

Si por ejemplo vas a cocinar un pollo con verduras y cada uno tiene diferentes tiempos de cocción, te recomendamos hacer por aparte el pollo y las verduras. Una vez que has cocinado alguno de los dos, no deberías mezclarlos pues puedes propagar bacterias y microorganismos que pueden dañar tu salud. Es importante que sepas que los alimentos crudos tienen la capacidad de infectar los alimentos ya cocidos, así que así los cocines nuevamente o los almacenes, hazlo de manera independiente.

Refrigera los alimentos

El correcto almacenamiento y refrigeración es clave para mantener en buen estado los alimentos y que estos sigan siendo aptos para el consumo. No solo es fundamental mantener separado lo crudo de lo cocido, sino que también es importante que la temperatura adecuada para cada alimento se mantenga. Con las carnes, evita hacerlas pasar por cambios irregulares de temperatura. Si las vas a descongelar, recuerda que no puedes volver a congelarlas, y que la temperatura siempre debe ir decreciendo, pero no al revés. Si pasas la carne del congelador a la nevera, luego la puedes sacar para prepararla, pero si la dejaste afuera y no alcanzaste a cocinarla, ya no debes volverla a poner en el refrigerador. Te recomendamos no lavar las carnes antes de cocinarlas.

Compra tus productos en lugares confiables

Es clave que donde compres tus productos y alimentos sea en lugares de confianza y establecimientos que mantengan buenas prácticas de higiene, tanto en sus instalaciones como en el manejo de los alimentos. Así estás seguro de que tu salud no va a sufrir.

Te puede interesar: Piel: Estos son los beneficios de humectar la cara todos los días