¿A qué edad se empieza a ser viejo? Esto dice la ciencia

En el debate sobre la juventud y el envejecimiento, las percepciones varían significativamente según la cultura y el contexto. Un estudio reciente sugiere que en Estados Unidos, las personas empiezan a sentir que ya no son jóvenes alrededor de los 42 años. Este umbral está influenciado por los primeros signos físicos del envejecimiento, como las canas y las articulaciones doloridas.

Sin embargo, la percepción de la edad es subjetiva y depende de múltiples factores, incluyendo el estilo de vida y la actitud personal. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a los jóvenes como aquellos entre 10 y 24 años, pero esto se basa en parámetros demográficos y de salud pública más que en la percepción individual.

“La edad no dice mucho sobre lo que se puede hacer”, dice Tracey Gendron, directora del Departamento de Gerontología de la Virginia Commonwealth University, directora del Centro de Envejecimiento de Virginia y autora del libro “Ageism Unmasked: Exploring Age Bias and How to End It” (“El edadismo desenmascarado: explorar el sesgo por la edad y cómo acabar con él”).

De acuerdo con Gendron, “la edad, por sí sola, indica poco o nada sobre la salud, la felicidad o la longevidad probable”.

¿La vejez es cuestión de actitud?

La actitud hacia el envejecimiento también juega un papel crucial. Investigaciones indican que una visión positiva del envejecimiento puede prolongar la vida hasta siete años más. Las personas que ven el envejecimiento de manera negativa tienen un 40% más de probabilidades de sufrir problemas cardíacos o derrames cerebrales.

En 2015, investigadores realizaron escáneres cerebrales y encuestas a personas con una edad promedio de 71 años. Los resultados mostraron que aquellos que se sentían más jóvenes de lo que realmente eran tenían cerebros estructurados como los de personas más jóvenes.

Los escáneres revelaron que estos adultos mayores poseían más materia gris, crucial para la función cognitiva, la cual típicamente se reduce con la edad. Esto sugiere una correlación entre sentirse joven y mantener una estructura cerebral más saludable y juvenil.

“Nos enseñan que el envejecimiento es un proceso de deterioro, y en gran medida por eso lo entendemos mal, pero en realidad siempre estamos creciendo y desarrollándonos”, explica Gendron.

Así, según varios expertos, no hay una edad fija en la que se deje de ser joven. La percepción de la juventud está influenciada por factores culturales, biológicos y psicológicos. La clave parece ser mantener una actitud positiva y un estilo de vida saludable para sentirse joven independientemente de la edad cronológica.