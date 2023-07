Aspartamo: opciones para reemplazar este edulcorante desaconsejado por la OMS

Ya nos habíamos acostumbrado a los productos sin azúcar. El aspartamo había llegado como un reemplazo al adictivo edulcorante de origen natural. Desde hace unos años para acá, muchos reemplazaron a su gaseosa favorita por la versión con aspartamo.

El idilio con el edulcorante artificial parece estar llegando a su fin. Antes de ir a la alerta que emitió la Organización Mundial de la Salud, damos una definición del aspartamo: “es un edulcorante artificial (de origen químico) ampliamente utilizado en diferentes alimentos y bebidas desde la década de 1980″ (Fuente OMS).

Estos son los productos más comunes con aspartamo

1. Bebidas dietéticas.

2. Chiles.

3. Gelatina.

4. Helados.

5. Lácteos como el yogur.

6. Cereales de desayuno.

7. Crema de dientes.

8. Pastillas para la tos y vitaminas masticables.

¿El aspartamo sirve para bajar de peso?

Francesco Branca, director de Nutrición e Inocuidad de los Alimentos de la OMS, explicó lo siguiente: “La sustitución de azúcares libres por edulcorantes no ayuda a controlar el peso a largo plazo. Las personas deben considerar otras formas de reducir la ingesta de azúcares libres, como consumir alimentos con azúcares naturales, como la fruta, o alimentos y bebidas no azucarados. Los edulcorantes sin azúcar no son factores dietéticos esenciales y carecen de valor nutricional. Las personas deberían reducir totalmente el dulzor de la dieta, desde una edad temprana, para mejorar su salud”.

Su relación con el cáncer

El experto Branca reveló los resultados de los estudios con el aspartamo: “Las evaluaciones del aspartamo han revelado que, si bien la inocuidad no preocupa de forma destacada en las dosis de consumo habitual de este producto, se han descrito posibles efectos que deben investigarse en más estudios y de mejor calidad”.

Por su parte, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer fue enfático al señalar al aspartamo como posiblemente carcinógeno para los seres humanos (Grupo 2B). De acuerdo con sus analistas, a la fecha hay evidencia limitada para el cáncer en los seres humanos (en concreto, para el carcinoma hepatocelular, un tipo de cáncer de hígado).

“También se observó evidencia limitada para el cáncer en animales de experimentación y evidencia limitada relacionada con los posibles mecanismos que provocan cáncer”, se lee en su comunicado.

Aspartamo y las opciones para reemplazarlo

1. Beber agua de fruta cocida.

2. Que la fruta se convierta en postre.

3. Aguas de hierbas.

4. Consumir agua.

5. Stevia.

6. Alulosa (endulzante bajo en calorías).