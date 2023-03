Beneficios de comer ajo: 3 ventajas de empezar a cocinar con este alimento

El ajo es un ingrediente que aporta una gran cantidad de propiedades que son muy interesantes para nuestro bienestar y salud.

El ajo contiene innumerables compuestos: flavonoides, oligosacáridos, aminoácidos, alicina y altos niveles de azufre (solo por nombrar algunos), y se ha demostrado qué comer esta especia con regularidad brinda increíbles beneficios para la salud.

Ajo: los beneficios de este alimento

Contiene aliína y alicina, ambos compuestos de azufre que promueven la salud. Los beneficios de la alicina están especialmente bien investigados en estudios.

Los científicos están interesados en el potencial de estos compuestos de azufre derivados de la especia para prevenir y tratar enfermedades crónicas y mortales, como el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, entre otros beneficios del ajo.

El ajo es uno de los alimentos que más se usa en la comida para realizar ciertas preparaciones pero ¿Qué ventajas tiene?

De acuerdo con lo detallado por Miguel Ángel Martínez Olmos, miembro del área de nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), para la web Cuídate Plus “el ajo contiene cantidades significativas de algunos micronutrientes como el manganeso, la vitamina B6, la vitamina C y el selenio, y es bajo en calorías. Es rico en polifenoles y otras sustancias antioxidantes, que aumentan más en el ajo negro (obtenido a través de una transformación del ajo blanco a temperatura y humedad constantes)”.

Antioxidante

Martínez Olmos destaca que los beneficios de este alimento “derivan de su riqueza en sustancias antioxidantes. Históricamente, fue muy utilizado como remedio de diversas enfermedades. Actualmente, hay datos científicos que apoyan su uso. Se han demostrado ciertos beneficios para el control en las personas con hipertensión arterial, con hipercolesterolemia y con diabetes mellitus tipo 2″.

Propiedades hipotensoras e hipolipemiantes

Por otro lado, Josep Allué, vocal de Plantas Medicinales y Homeopatía del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona (COFB) señala que “el ajo tiene propiedades hipotensoras e hipolipemiantes, mejorando la circulación sanguínea y ayudando a personas con problemas de colesterol. También es un antiagregante plaquetario, por lo que su consumo excesivo o en formas concentradas puede interferir en los medicamentos anticoagulantes”.

Poder diurético

Ayuda a desintoxicar el cuerpo de metales pesados. Un estudio de cuatro semanas realizado a empleados de una fábrica de baterías de coche (exposición excesiva a plomo) reveló que las propiedades del ajo disminuían los niveles de plomo en la sangre en un 19 %. Además, los datos también plasmaron una reducción de signos clínicos de toxicidad como dolores de cabeza y problemas con la presión sanguínea.

Por otro lado, la Fundación MEDAC de España señala que al igual que las cebollas, “uno de los beneficios del ajo es que se puede tomar cuando la persona está resfriada, ya que este condimento está indicado para fortalecer el sistema inmunológico y su uso regular puede ayudar a prevenir infecciones respiratorias”.

