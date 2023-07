Cáncer de cuello uterino: síntomas y tipos de tratamiento

Ricardo E. Estape es un ginecólogo-obstetra afiliado a múltiples hospitales de la ciudad de Miami, incluidos el Centro Médico JFK y el Centro Médico Regional Kendall. El médico en entrevista con la revista Cromos nos contó de qué se trata la enfermedad de cuello uterino, síntomas y tratamientos.

¿Cómo comienza el cáncer de cuello uterino?

Típicamente esto empieza sin síntomas ninguno y se encuentra cuando la mujer se practica un prueba Citológica en la oficina del médico. Empieza con un Papanicolaou anormal y empieza a subir el nivel hasta que llega a cáncer.

¿Qué provoca el cáncer de cuello uterino?

Más de 90% de los cánceres del cuello del útero están provocado por el Virus Papiloma Humano, el cual lo tenemos todo. En el estudio que se hizo para la vacuna a los nueve años ya 40% de niños y niñas tienen anticuerpos contra el virus. Esto se pasa de piel a piel no necesariamente por contacto sexual.

¿Cuáles son las etapas del cáncer de cuello uterino?

Etapa 0 es cuando tienes células precancerosa en el Papanicolaou pero no ha avanzado.

Etapa 1 es cuando está limitado al cuello del útero.

Etapa 2 es cuando se ha salido del cuello del útero y ha llegado a la parte de adentro de la pelvis o la parte arriba de la vagina.

Etapa 3 es cuando ha llegado a la parte afuera de la pelvis y a la parte de abajo de la vagina

Etapa 4. es cuando se ha regado afuera de estos áreas.

¿Cómo se puede curar el cáncer de cuello uterino?

Primero es mucho más fácil de prevenir que curarlo. Para prevenir se tiene que hacer las mujeres los Papanicolaou todos los años. Para curarlo si se encuentra temprano se puede hacer con cirugía y si está más avanzado se necesita radiación y quimioterapia.

¿Cómo saber si el cuello uterino está sano?

Un examen por el ginecólogo es importante y practicarse un Papanicolaou todos los años es muy importante para detectar cualquier anomalía.

¿Cuáles son los 4 síntomas de cáncer de cuello uterino

Lo interesante es que cuándo es temprano el cáncer no tiene síntomas. Cuando ya se convierte en cáncer los síntomas pueden ser:

Sangramiento irregular

Sangramiento después de relaciones

Flujo fuerte y a veces un olor muy fuerte.

La modelo Viviana Castrillón nos contó parte del proceso que está viviendo al ser una paciente con cáncer de cuello uterino, esto nos contó:

¿Cuándo te enteraste del cáncer?

Yo me enteré que tenia cáncer por mi ginecólogo. Después de una visita rutinaria, el doctor me encontró un par de masitas que no le gustaron. Me programó para hacerme unas biopsias (4 en total) las cuales días después llegaron todas positivas para cáncer.

¿Qué pasó por tu mente cuando te dieron la noticia?

Cuando el doctor nos dio la noticia a mi esposo y a mi pues yo la verdad sentí como si la tierra se me estuviera abriendo a mis pies y como si me estuviera cayendo en un hueco sin fin. Se me escurrieron las lagrimas y mi esposo me abrazo y me apretó fuerte.

¿En tu familia hay casos de cáncer?

Sí, mis abuelos por parte materna ambos murieron de cáncer.

¿Qué tratamiento te están practicando?

A la semana de haber detectado el cáncer y de haberme reunido con el Oncólogo el Dr. Ricardo Estape me practicó una histerectomía total. Ahora un mes después de la cirugía estoy en un tratamiento combinado de radioterapia y quimioterapia por dos meses en el Mercy Hospital de Coconut Grove en Miami.

¿Qué síntomas has presentado?

Antes de mi visita al ginecólogo te tendría que decir que lo único fue un leve sangrado.

Desde mi tratamiento te cuento que como apenas comencé no he tenido ningún síntoma. Quizás un poco de cansancio más de lo normal pero gracias a Dios hasta ahora no he tenido nada de síntomas secundarios.

¿Te sientes optimista ante la vida?

Me siento súper optimista ante la vida. Además yo amo mi vida y quiero vivir. Creo que esta prueba la estoy viviendo por una razón definida y ahora la veo como una misión que me puso Dios para ayudar y hacer de voz de alerta y conciencia no sólo con las mujeres sino también con los hombres. Si puedo ayudar a salvar así sea una vida ya me doy por bien servida.

¿Qué mensaje le das a las mujeres ?

El mensaje que yo le quiero llevar a todas las mujeres es que por favor no descuidemos nuestra salud. La salud es esencial y no debemos esperar a sentirnos mal para visitar al médico. Tenemos que ser proactivas con nuestra salud y la de nuestras familias.

Debemos ser más juiciosas con nuestras visitas al ginecólogo ya que muchas enfermedades se pueden prevenir o atacar si las identificamos a tiempo, como por ejemplo esta del cáncer cervicouterino.