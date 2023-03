Candida auris: Lo que se conoce del ‘hongo asesino’ que tiene en alerta a EE. UU.

La serie ‘The Last of Us’ ha tenido un éxito mundial y aunque el mundo haya salido de la pandemia, aún hay ciertos temas por los que muchos pueden pensar que el “fin del mundo” como lo conocemos está cerca.

Sin ánimo de ser fatídicos, actualmente hay varias enfermedades que ponen en peligro a la humanidad y si bien hay bases de algunas vacunas para librarse de malestares de salud, hay varias investigaciones de nuevas patologías que asustan a los expertos.

¿Qué causa el hongo Candida Auris?

Ahora con la serie de ‘The Last of Us’ la posibilidad de que las personas se infecten de un hongo, el cual no tiene cura ha avivado a que los investigadores y en general quienes ven la serie se pregunten sobre la posibilidad de que algo así realmente pueda ocurrir.

La relación entre el Candida auris y la serie, es que este es un tipo de hongo que ya existe y que según la investigación de los médicos, es resistente a los medicamentos, siendo un microorganismo potencialmente mortal.

De acuerdo con Medline Plus este hongo (C auris) “es un tipo de levadura (hongo). Puede ocasionar una infección grave en los pacientes que se encuentran en un hospital o en una residencia de ancianos. Estos pacientes a menudo ya están muy enfermos”.

Los infecciones por C auris, por lo general, “no mejoran con medicamentos antimicóticos que usualmente tratan las infecciones por cándida. Cuando esto sucede, se dice que el hongo es resistente a estos medicamentos. Esto dificulta mucho tratar la infección”.

La C auris puede contagiarse de una persona a otra o “por el contacto con objetos o equipo. Los pacientes que se encuentran en el hospital o en residencias para ancianos pueden estar colonizados con la C auris. Ellos pueden diseminarla a los objetos en el centro, tales como mesitas de noche y pasamanos. Los proveedores de atención médica y los familiares y amigos visitantes que tienen contacto con un paciente con C auris pueden contagiarla a otros pacientes”, destaca Med Line Plus.

Una vez que la C auris entra al cuerpo, “puede ocasionar una infección grave en el torrente sanguíneo y los órganos. Es más probable que esto ocurra en las personas con un sistema inmunitario debilitado. La gente que tiene sondas de respiración o alimentación o catéteres IV tienen el riesgo más alto de infección”.

Otros factores de riesgo para la infección por C auris incluyen:

Vivir en una residencia de ancianos o hacer muchas visitas al hospital

Tomar a menudo antibióticos o medicamentos antimicóticos

Tener muchos problemas médicos

Haberse sometido a una cirugía recientemente

Cabe mencionar que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE. UU. activaron una alarma sobre este hongo ya que encontraron que la propagación del hongo aumenta y en 2022 se reportaron 2.377 infecciones.

De otro lado, la OMS señaló que en la lista de patógenos fúngicos prioritarios, en la cual está incluído este hongo “representa una gran amenaza para la salud pública, ya que son cada vez más comunes y resistentes al tratamiento con solo cuatro clases de medicamentos antimicóticos actualmente disponibles”.