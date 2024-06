¡Casi se muere! Hombre fue operado a corazón abierto por comerse las uñas

La onicofagia es un hábito que desarrollan algunas personas por comerse las uñas y esto se puede dar por diferentes razones; sin embargo, lo que pocas personas saben es que esto puede traer graves consecuencias a la salud, llegando incluso a poner en riesgo su vida. Este fue el caso del youtuber español, Mario Colomina, que tuvo que ser sometido a una operación a corazón abierto por esta situación.

De acuerdo con la Sociedad Española de Medicina Interna, La Onicofagia “Puede ser una manía, o tener una causa emocional y conductual, que en ocasiones precisar ayuda de profesionales para corregirla (...) Es más frecuente en los niños, pues lo presentan un 30 por ciento de ellos entre los siete y diez años, y puede llegar al 45 por ciento de los adolescentes. Los hijos de padres que sufren algún tipo de trastorno mental están más propensos a padecerla”.

Hombre casi pierde la vida por morderse las uñas

En España se dio un caso que sorprendió al mundo entero y dejó a más de uno sin palabras. El youtuber y creador de contenido, Mario Colomina, tuvo que ser sometido a una operación a corazón abierto por comerse constantemente las uñas de las manos. El hombre explicó lo que sucedió y cómo fue que esta situación, que para muchos puede ser inofensiva, por poco le cuesta la vida.

El creador de contenido comentó que debido a que se comía las uñas constantemente contrajo una bacteria llamada staphylococcus aureus o más conocida como estafilococo dorado, el cual se filtró por la piel y le ocasionó un nido en la válvula mitral de su corazón.

“Yo pillé la bacteria por los uñeros, por ahí hay una bacteria que a mí se me filtró por la piel e hizo un nido en la válvula mitral del corazón. A raíz de ahí, cada vez que me bombeaba la sangre me lo extendía por todo el cuerpo. Me dieron embolias en el cerebro, en los riñones y en el bazo. Tuvieron que ponerme medicación, pero con eso ni iba mejor, así que al final se hizo tan grande que me tuvieron que cambiar la válvula”, aseguró el creador de contenido.

Pese a las enormes dificultades que presentó en aquel momento, Mario logró superar esta situación y ahora hace un llamado a las personas para que conozcan los riesgos de este hábito que puede parecer inofensivo.