Caso Javeriana | Dr. Carlos Jaramillo dio detalles de su residencia: “Me pegaban”

La Universidad Javeriana esta hoy envuelta en un escándalo por cuenta del lamentable fallecimiento de Catalina Gutiérrez Zuluaga, una joven residente de primer año de cirugía general de la institución.

Si bien, las causas del deceso aún se investigan, han sido varios los médicos que a raíz de este doloroso caso, decidieron alzar su voz y revelar sus historias de residencia, pues varios de ellos develaron el gran nivel de presión y la falta de cuidado con la salud mental.

¿Qué le pasó a la estudiante de la Javeriana?

La noticia de la muerte de Catalina Gutiérrez, conmocionó a la comunidad estudiantil y al cuerpo médico, quienes no solo lamentaron la pérdida de una joven promesa de la medicina, sino que también encendieron las alarmas sobre las presiones y el maltrato que pueden enfrentar los residentes en su proceso de formación en la Universidad Javeriana, pues ella decidió acabar con su vida.

Ante esta triste noticia, el doctor Carlos Jaramillo, decidió contar parte de su historia, y revelar el abuso que sufrió él y varios de sus compañeros, en el tiempo en el que él hizo parte de los residentes del hospital de la Javeriana para especializarse en cirugía.

“Nos presentamos 200 personas y reciben a 4 por año, por eso, para quienes preguntan por qué no se salen los médicos antes, es porque es muy difícil entrar [las plazas para hacer residencia o especialización son muy cerradas, muy pocas, no hay ni para el 10 % de los que se gradúan, por eso nadie piensa en renunciar]”, empezó, a modo de contexto, Jaramillo.

El doctor agregó que desde que empezó, sus compañeros y profesores le decían que se preparara porque eso era cuestión de aguante, sin embargo, no esperaba todo el maltrato que le llegaría. “Yo les estaba pagando para que me enseñaran (...) desde el primer día se viven altos niveles de maltrato y acoso, tanto que mis profesores me pegaban en las manos operando para que lo hiciera con la derecha y yo soy zurdo, donde te hacen quedar mal al frente de tu paciente, donde pasamos largas horas durante meses y años sin dormir”.

Carlos Jaramillo, hizo una importante denuncia y es que “hoy, quien dirige este programa, es una persona que aspira a la decanatura de la U. Javeriana, es una persona que dirige o dirigió la Asociación Colombiana de Cirugía, es una persona que no debería tener licencia médica, es una persona que la deberían sacar ya de la Javeriana, ella y todos los que están allí. Todos los profesores que estuvieron cuando yo estuve son unos maltratadores, son personas que acaban con jóvenes médicos. Esto pasa hace décadas en las narices de todos y ellos hoy lo permiten”.

“Esto ocurrió por culpa de ellos”, aseveró el reconocido médico.

Con lágrimas y evidentemente conmovido, el doctor dijo: “Todo este maltrato hizo que una doctora dejara una carta a sus compañeros y escribiera ‘ustedes sí pueden’, es decir, ella no pudo aguantar el maltrato que en esta institución se vive todos los días, desde hace años, decidió acabar con su vida, prefirió eso que retirarse. Ellos acaban con la mente de una persona a tal nivel, que todos terminamos odiando nuestra vida, y todos acabamos sintiéndonos los peores seres humanos”.

En su discurso, el médico Jaramillo reveló: “Cómo se vive cuando a las mujeres, que deciden estudiar cirugía, les hacen chistes sexuales todo el tiempo y les dicen los profesores que a ellos ‘no les gustan las cirujanas de uretra corta’ para decir ‘no nos gusta que las mujeres sean cirujanas’. Donde las maltratan todo el tiempo y les hacen chistes machistas todo el tiempo”.

“Estos personajes nos hacen que todos tengamos que vivir en silencio y en desgracia, porque nadie sabe cuando será ‘que la cogerán conmigo’. El nivel de maltrato es tanto que si dices algo, te elevan la carga académica, sumado a las horas de trabajo, para hacer ver que ‘eres un mal estudiante’ cuando no es verdad, eso no ha pasado solamente conmigo”, señaló.

Por el momento, la Universidad Javeriana, publicó un comunicado en el que lamentó la muerte de la doctora Catalina Gutiérrez Zuluaga, quien también estaba realizando su residencia en la institución, sin embargo, sobre los docentes encargados de ello, no se refirió.