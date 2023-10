Halloween menos contaminante: ¿Es posible celebrarlo pensando en el planeta?

Estas tendencias no solo abarcan disfraces y adornos, sino también alimentos frescos y saludables, actos significativos enfocados en ayudar a los más necesitados, especialmente a los niños en situación de vulnerabilidad.

Para el Observatorio de Tendencias de Consumo de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz es importante destacar el informe desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) del 2022, en el que se evidencia cómo la conciencia ambiental ha empezado a influir en esta celebración.

Las nuevas actividades están encaminadas a la reducción de residuos mediante la reutilización de disfraces y decoraciones. Este enfoque en el consumo responsable se está desarrollando gradual pero constantemente, en respuesta al impacto negativo de productos de un solo uso en Halloween.

One Green Planet (2021) reporta que el 83% del material usado en disfraces proviene del plástico, así como otro tipo de decoraciones y una larga lista de otros artículos usados en esta festividad.

Dado este consumo desmedido se puede predecir que esta festividad podría constituir por año la acumulación de hasta 2.000 toneladas de residuos provenientes del plástico en su mayoría. En vista de esto, se considera fundamental implementar acciones y programas de educación ambiental que involucren especialmente a la población joven, formando a los adultos del futuro.

En cuanto a la alimentación, esta tendencia no se queda atrás. Una publicación realizada por The Medical Journal Of Australia (2013) subraya que estas festividades necesitan un cambio hacia una alimentación más consciente. Los consumidores están optando por opciones más saludables y evitando el desperdicio de alimentos. La oferta de productos más saludables y la distribución de frutas frescas y bocadillos naturales sin azúcar se están convirtiendo en opciones altamente favorables para el medio ambiente y para el fomento de hábitos de alimentación saludable y equilibrada.

¿Cómo celebrar Halloween sin contaminar?

Desde los posgrados en Psicología del Consumidor de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz se entregan 5 consejos para hacer de esta celebración un espacio amigable para el planeta:

Hacer o participar en concursos de disfraces con materiales reutilizados y no comprados buscando incentivar la creatividad y el trabajo en equipo. Repartir snacks saludables como figuras o letras de zanahoria o con frutas como las manzanas verdes, uvas, entre otras. Recaudar fondos en pro de dar kits de útiles escolares o pases a parques infantiles a niños y niñas de bajos recursos. Reciclar el plástico de los dulces y snacks que se ofrezcan en los espacios como casas u oficinas. Para los niños y niñas que recolectan dulces hacer pactos sobre cantidades máximas de consumo en dichas fechas.

El mensaje es claro: Halloween se está transformando en una festividad más consciente, donde el respeto por el medio ambiente y la solidaridad hacia los menos afortunados son los valores que están tomando el centro del escenario. En lugar de asustar, esta celebración se ha convertido en una oportunidad para educar y brindar esperanza.