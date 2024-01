¿Cómo cuidar el corazón de forma natural?

No comas más de la cuenta: En las reuniones familiares, laborales o de amigos siempre hay pasabocas. En la mayoría de los casos la gente se relaja y come más de lo debido. Las comidas navideñas que incluyen, frituras como buñuelos y pasteles o dulces como la natilla y los postres, pueden alcanzar las 8.000 a 9.000 calorías. La presión arterial, los niveles de azúcar en sangre y la frecuencia cardíaca aumentan, lo que produce un aumento del trabajo para el sistema cardiovascular.

Ojo con el medicamento: los pacientes no toman su medicación en el horario habitual o lo que es peor, lo olvidan por completo. Esto pone en peligro su salud.

No dejes de asistir a la consulta médica: En algunos casos los pacientes dicen, en enero retomo mi chequeo médico y empiezo juicioso con la dieta y el ejercicio. Si está diagnosticado como hipertenso, es de por vida, sus hábitos deben ser siempre los mismos y no desordenarse porque está en época de vacaciones. Recuerde que con la salud no se juega. A mayor demora es menor la posibilidad de remediar el daño del sistema cardiovascular.