Hernia abdominal e inguinal: cuál es su origen, su peligro y la solución

Para empezar, definamos qué es una hernia. Para muchos la respuesta es obvia, para otros no tanto. “La hernia es una alteración en la pared muscular, en donde el órgano o parte de éste sale de su lugar. Puede ser ocasionado de forma natural o accidental y por lo general requiere de tratamiento quirúrgico. Esta afección aparece usualmente en el abdomen o la ingle”, explica el médico César Mancero Gavilanes.

Hernias: ¿Por qué salen?

Si bien son de fácil manejo, no hay que bajar la guardia cuando se presentan. César Mancero Gavilanes, cirujano de la Clínica Medellín, sostiene que “estas producen una protuberancia localizada en el abdomen o la ingle. Suele ser inofensivas e indoloras, pero a veces puede traer molestias y dolor”.

Aparecen cuando hay una debilidad o agujero en la pared muscular que generalmente mantiene los órganos abdominales en su lugar. Este defecto en el peritoneo es determinante para que los órganos y tejidos penetren o se hernien.

Una característica, según el médico Mancero, es que el bulto puede desaparecer cuando la persona se acuesta y, algunas veces, puede regresar a su posición original, debajo de la piel. La tos también puede hacer que reaparezca.

Hernias: estos son los tipos

Las hernias se pueden encontrar frecuentemente en la ingle, parte superior del estomago e incluso el ombligo, dice el doctor Mancero Gavilanes.

Ingle: Una hernia femoral crea una protuberancia justo debajo de la ingle. Esto es más común en las mujeres. Una hernia inguinal es más frecuente en los hombres. Es una protuberancia en la ingle que puede llegar hasta el escroto.

Parte superior del estómago: Una hernia hiatal o de hiato aparece cuando la parte superior del estómago sale de la cavidad abdominal hacia la torácica a través de una abertura en el diafragma.

Hernia epigástrica: Una hernia epigástrica ocurre cuando la grasa protruye en una parte débil de la pared del abdomen. Ocurre en medio del abdomen entre el esternón y el ombligo.

Ombligo: Un bulto en esta región se produce debido a una hernia umbilical o periumbilical.

Cicatriz quirúrgica: Una cirugía abdominal anterior puede provocar una hernia incisional a través de la cicatriz.

¿Cuáles son las causas de las hernias?

Con la excepción de una hernia incisional (una complicación de la cirugía abdominal), en la mayoría de los casos no existe una razón obvia para que aparezca una hernia. El riesgo aumenta con la edad y se presenta con mayor frecuencia en hombres que en mujeres.

Las actividades y los problemas médicos que aumentan la presión sobre la pared abdominal pueden provocar una hernia.

Esfuerzo en el inodoro (debido al estreñimiento prolongado, por ejemplo). Tos persistente. Fibrosis quística. Próstata agrandada. Esfuerzo para orinar. Sobrepeso u obesidad. Fluido abdominal. Levantamiento de objetos pesados. Diálisis peritoneal: Mala nutrición, consumo de tabaco, esfuerzo físico Testículos no descendidos

Estos son los síntomas

Una hernia no es más que una inflamación indolora que no presenta problemas y no necesita atención médica inmediata. Según Mancero, una hernia puede ser la causa de malestar y dolor, y los síntomas suelen empeorar al estar de pie, esforzarse o levantar objetos pesados. La mayoría de las personas que notan un aumento de la hinchazón o del dolor finalmente deben acudir a un médico para que diagnostique y establezca el tratamiento más apropiado.

¿Cómo evitar una hernia?