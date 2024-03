¿Cómo superar el duelo por la pérdida de un hijo?

El 9 de marzo de 2024, la reconocida actriz colombiana, Luly Bossa, dio a conocer con sus millones de seguidores en sus redes sociales la triste noticia del fallecimiento de su hijo, Ángelo. El joven de 22 años murió luego de haber sufrido una distrofia muscular de Duchenne.

“Mi Ángelo se me fue, después les cuento, ahora lo que necesito es ayuda porque no tenía seguro, no tenía para funeraria ni nada de eso y quiero darle una despedida como Dios manda. Necesito ayuda (...) Por favor oren por mí porque lo necesito mucho, no se supone que los hijos se vayan antes que uno... gracias, mucha oración, por favor”, comentó la actriz que no pudo contener el llanto.

Estos son cinco consejos para poder afrontar la pérdida de un hijo Fotografía por: Pixabay

Sin duda alguna, ningún padre está preparado para la pérdida de un hijo, ya que puede ser una de las experiencias más dolorosas que se puedan vivir. En muchas ocasiones, el duelo puede prolongarse durante meses e incluso años. Algunos expertos aseguran que el duelo por el fallecimiento de un hijo puede ser similar a otras pérdidas, pero estas son más duras e intensas.

¿Cómo sobrellevar el duelo por la pérdida de un hijo?

Ninguna persona está preparada para sobrellevar el duelo por la pérdida de un ser querido y mucho menos cuando se trata de un ser tan importante como lo puede ser un hijo, ya que esta puede convertirse en una las experiencias más duras y dolorosas que se puedan afrontar.

