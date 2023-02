Con este ingrediente de cocina puedes quitarle el mal olor a tus zapatos

Nadie quiere que sus zapatos desprendan un mal olor, puede ser una situación incómoda y desagradable. Sin embargo, nuestros zapatos pueden ganar mal olor por humedad, encierro, poca ventilación, actividades físicas o sudor, mal clima o medio ambiente en general.

Esto se debe a que, por la combinación de esos factores, algunas veces se generan o se producen bacterias.

Por fortuna, existen muchos métodos para eliminarlos de forma muy sencilla y también, opciones caseras que pueden solucionar el problema.

Cómo eliminar el mal olor de los zapatos de manera casera

El método más fácil para eliminar el mal olor de tus zapatos es usando bicarbonato de sodio, un ingrediente que seguramente tienes en la alacena para cocinar y limpiar. Este ayudará a absorber los malos olores y neutralizarlos, solo basta colocarlo dentro de tu calzado.

Adicionalmente, te traemos una solución extra, si además de eliminar los malos olores quieres que tus zapatos queden con un aroma agradable, esta es la receta aromatizante de Gastrolab para calzado:

Desodorante casero para zapatos

Ingredientes

·1 taza de fécula de maíz

1/2 taza de bicarbonato

1/2 taza de polvo para hornear

5 gotas de aceite esencial de limón

Colador (opcional)

Preparación:

Lo primero que debes hacer es mezclar en una taza grande el bicarbonato de sodio, la fécula de maíz y el polvo para hornear, e integrarlos muy bien.

Luego, pásalos por un colador para eliminar los grumos, a menos que quieras hacerlo manualmente. Una vez que tengas la mezcla lista agrega las gotas de aceite esencial y sigue mezclando hasta crear una mezcla “arenosa” que con mucho cuidado debes dejar dentro de tus zapatos. No te preocupes, no será engorroso, lo importante es que dejes que actúe durante 1 día para que haga efecto. Al finalizar retira y sacude con un paño seco para eliminar el exceso.

Ten en cuenta que:

El bicarbonato de sodio, el polvo para hornear, y la fécula de maíz, estos tres ingredientes logran un desodorante casero para calzado que según Gastrolab, es muy potente.

Adicionalmente, los aceites esenciales son perfectos para darle un aroma no invasivo, no se pegará a otras superficies ni tendrás un aroma muy exagerado, lo importante es que no te sobrepases en su cantidad. También puedes cambiar el aceite esencial de limón por tu aroma favorito.

