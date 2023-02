Desinfecta tu esponja para lavar usando solo el microondas

Las esponjas de cocina son uno de los elementos que más se pueden llegar a ensuciar con el paso de los días. Aunque no lo creas, la esponja no siempre se tiene que botar o tirar a la basura cuando está vieja o cuando la has utilizado demasiado.

Generalmente recomendamos cambiar las esponjas cada tres semanas, sin embargo, si quieres guardar más tiempo o hacer durar más tiempo tus utensilios de cocina, lo que puedes hacer es tener muy en cuenta la limpieza y la desinfección de este utensilio.

Evita las bacterias en tus platos: desinfecta correctamente la esponja de lavar Fotografía por: Pexels

Aquí te enseñaremos cómo hacerlo usando solo tú microondas.

Este es un truco que usa el calor del microondas para desinfectar y eliminar los microorganismos que pueden estar creciendo en tu esponja para platos.

Es importante que sigas estas recomendaciones al pie de la letra para evitar accidentes, no te saltes ningún paso, recuerda que las esponjillas están hechas de fibras sintéticas inflamables, y no quieres que suceda algo inesperado en tu hogar.

¿Qué necesitarás?

· 1 recipiente apto para microondas

· Agua

· Guantes de goma

¿Cómo limpiar tu esponjilla completamente en tu microondas?

Lo primero que debes hacer es buscar un recipiente apto para el microondas, lo suficientemente grande como para introducir tu esponja completamente. No importa que lo utilices para otras tareas. Una vez que lo tengas listo llénalo de agua y reserva. Asegúrate de mojar tu esponjilla completamente bajo el chorro de agua, humedécela por completo, es fundamental que absorba la mayor cantidad de agua antes de colocarla en el recipiente.

Una vez que tengas tu esponja bien húmeda y llena de agua, sumérgela bajo el agua y lleva el recipiente al microondas, calienta por 2 minutos a temperatura media-alta, revisando que no haya problemas con la esponja. Al finalizar, ponte unos guantes para lavar para evitar quemaduras, retira el recipiente del horno y vacía el agua en el lavaplatos, luego exprime tu esponja con ayuda de guantes de goma y deja que se seque al aire para que quede como nueva.

