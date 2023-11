Detectando red flags: Guía para mujeres en las etapas iniciales del amor

Si has conocido recientemente a una persona que te importa, o te interesa de alguna manera, no dejes de tener en cuenta algunas características o banderas rojas que puedan ponerte a dudar sobre si seguir o no con esa persona.

En el marco de la celebración del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, Adelma Villazón, psicóloga adscrita a Doctoralia, indica cuáles son esas banderas roias que las mujeres deben aprender a identificar.

Red flags a las que debes prestar atención

Para evitar ser víctimas de maltrato o violencia tanto física como emocional cuando están conociendo a un hombre, es importante tener esto en cuenta según la experta.

Red flag #1

La perfección. La primera bandera roja que puedes observar cuando estás en una primera cita o en las primeras etapas de la relación, es que él se muestra como un hombre perfecto o ideal para ti. Recuerda, ¡La perfección no existe!

Propuestas tales como; casarse, tener hijos, hacer negocios, viajar por el mundo, vivir el resto de la vida juntos. Proposiciones que en condiciones normales se realizan después de un tiempo prudencial de conocerse. Recuerda que, en una primera cita, incluso al mes, él apenas está conociéndote. Él aún no está enamorado.

Las red flags o banderas rojas son esos avisos en actitudes, respuestas o acciones de la otra persona que no son nada positivas. Fotografía por: American Psychological Association

Red flag #2

Otro indicador importante de que estás ante un hombre controlador o manipulador es que él empieza a cuestionar tu vida, tus costumbres, tus amistades, tu manera de vestir, haciéndote dudar de ti misma. Esto puede reflejarse de diferentes maneras; comparándote, él lo hace porque se preocupa por ti y por tu bienestar” o ridiculizándote.

Red flag #3

Llamadas a altas horas de la noche o estar 100% disponible para él porque se enfada si no atiendes sus mensajes o llamadas inmediatamente.

Red flag #4

Aspectos de la historia de relaciones pasadas. El cambio de parejas es un aspecto importante para considerar y analizar, los comentarios que hacen las personas de él y sus comportamientos en las relaciones pasadas. Cuando un hombre habla de manera negativa y frecuente de sus exparejas y se victimiza. Es una alerta importante. Te indica que no ha cerrado el ciclo con las ex o que tal vez, él fue quien generaba el conflicto con ellas.

Red flag #5

Lo que ves en las redes sociales o plataformas de citas. Los perfiles que tienen mucho tiempo de ser creados. Te puedes preguntar, ¿por qué después de tanto tiempo no ha establecido una relación?

No propone encuentros, solo desea chatear o hablar por teléfono. También hay unos horarios para llamarte, por ejemplo; te llama cuando él está en el trabajo, pero en la noche “él no puede porque está ocupado”.

Él aparece y desaparece sin motivo alguno, y las explicaciones son poco lógicas y razonables para ti. No le gusta hablar de sus asuntos personales.

Lo que recomienda la experta

● La clave está en la autoestima, en el empoderamiento o valía personal, luego definir qué es lo que busca en una relación de pareja.

● Revisar desde dónde se comunica con los hombres, desde una autoestima alta o desde sus heridas emocionales. Esto es muy importante porque si una mujer se comunica desde sus necesidades no sanas, es decir desde sus heridas, no será objetiva a la hora de seleccionar pareja y le costará mucho establecer límites.

● Una mujer debe analizar, tomarse el tiempo necesario para conocer a ese hombre, porque de tener una relación seria, lo más probable es que establezcan un vínculo duradero y por mucho tiempo. Entonces, una mujer debe buscar puntos en común, actividades que disfruten juntos, debe sentirse reconocida, respetada y valorada por ese hombre con el que está estableciendo un vínculo o una relación.

● Reconocer que cuando un hombre la controla, la manipula y la maltrata, ahí no hay amor sino posesión.

● Revisa cómo eran tus emociones, tu vida y tus relaciones cuando estabas sin pareja y compáralas cuando estás con él.

● Aprender que alejarse de una persona que la maltrata es un éxito, y respeto hacia ella misma.