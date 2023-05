Día de la madre: Paula Andrea Betancur y la maternidad después de la resignación

Mientras muchas optan por no tener hijos, hay mujeres que persiguen el sueño de ser madres con muchas dificultades para lograrlo, y aún así, lo consiguen.

Este es el caso de Paula Andrea Betancur, como el de muchas otras mujeres que lograron ser mamás luego de años de intentarlo, y además, por fuera de la edad que generalmente se le presiona a la mujer que lo sea.

˝Ni siquiera intentamos embarazarnos de forma natural, porque en ese momento tenía 46 años. Acudimos a un par de tratamientos en los que estimulaban mi ovulación, pero el resultado siempre era negativo”, dijo en exclusiva a Cromos Paula Andrea Betancur.

“Yo, que ni siquiera me tomo una pastilla para el dolor de cabeza, tenía el cuerpo invadido de hormonas y no se lograba la concepción. No quería que mi esposo se perdiera el privilegio de ser padre, pero la presión emocional y física era demasiada. No le contaba a nadie porque no quería aumentar el estrés con preguntas, pero hubo muchas noches en las que lloré”.

La maternidad después de la resignación Su caso es contrario a los demás, pues Paula Andrea un día se resignó.

Dejó de someterse a tratamientos de fertilidad. Pero, como dice la ex Señorita Colombia, ocurrió un milagro: “No hay una sola cosa, de todo lo que le he pedido a Dios, que él no me la haya concedido, así que nunca perdí la fe. Tenía la plena seguridad de que Fátima llegaría, desde que comenzamos a buscarla, hacíamos el rosario todos los días, y una vez más me cumplió la promesa”.

Sí, finalmente quedó embarazada de forma natural, incluso a los meses de descartar el tratamiento médico al que se había sometido.

Sostiene que al comienzo los médicos no le creían cuando quedó embarazada. Su miedo más grande era que tuviera alguna falla genética, pero Fátima nació sana y vital.

