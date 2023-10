Eclipse solar de 14 de octubre: ¿en dónde comprar gafas certificadas para verlo?

El eclipse solar del 14 de octubre de 2023 pasará por Colombia y finalizará en la costa de Natal, Brasil, concretamente en el Océano Atlántico. Se prevé que inicie a las 11:48 a.m. y termine a las 3:15 p.m.

Para muchos este fenómeno astronómico, bautizado “anillo de fuego”, será el más importante del año. Se están preparando para apreciarlo en su máxima dimensión. En el mercado abundan las gafas que supuestamente tiene el visto bueno de Icontec.

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Un eclipse solar anular sucede cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra mientras está en su punto más alejado. Ya que la Luna está a gran distancia de la Tierra, luce más pequeña que el Sol y no cubre completamente la estrella. Por esta razón se habla del efecto “anillo de fuego”.

Las ciudades colombianas privilegiadas para ver mejor el eclipe

Nuquí (Chocó).

Tuluá.

San Vicente del Caguán.

La Pedrera en Meta.

Desierto de la Tatacoa.

¿Qué gafas funcionan para ver el eclipse solar?

El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación lanzó una alerta por el uso indebido de los logos de la ISO y varias de sus normas en las gafas que se están comercializando para visualizar el eclipse de sol.

Funcionarios de Icontec publicaron el siguiente comunicado: “Aquí es necesario hacer una distinción. Una cosa es la ISO: la Organización Internacional de Normalización, que es quien expide las diferentes normas, en este caso la 12312-2 de 2015, que es una normativa que define los requisitos para las gafas de sol y equipos asociados para la protección contra la luz solar, ni siquiera para eclipses anulares de sol específicamente; y otras son las compañías certificadoras, como Icontec, por ejemplo, cuya labor es certificar que esa normativa se está aplicando correctamente en determinado producto. Por esta razón, no tiene sentido que haya gafas que digan ‘certificadas por la ISO’, ya que eso es impreciso y conlleva a pensar que se trata de una falsedad”.

Sobre el punto crucial relacionado con la proliferación de gafas certificadas, Icontec sostiene: “Es probable que haya comercios que, por desconocimiento o, incluso, por mala fe, en su afán de vender más, utilicen los logos de la ISO para dar un posible falso parte de tranquilidad hacia sus compradores. Por eso, para evitar potenciales afectaciones en la salud visual de las personas, nuestra recomendación es la misma que la de los expertos en la materia: contáctese con los observatorios y planetarios de su ciudad, ya sea para adquirirlas directamente con ellos, en el caso de que las estén comercializando; o para solicitar orientación sobre proveedores y distribuidores de confianza. En cualquier caso, evite comprar las gafas en la calle o por redes sociales”.

¿Qué pasa si veo un eclipse solar sin gafas?

“Las gafas para eclipse de Sol protegerán tus ojos de un daño permanente. Prepárate antes del 14 de octubre y consigue las tuyas con certificación ISO 12312-2.Explora el listado de proveedores sugerido por la American Astronomical Society”, se lee en un texto oficial del Planetario de Bogotá. “Allí encontrarás un compendio de los sitios web de fabricantes y proveedores confiables que te darán ideas de marcas que puedes conseguir en tu lugar de residencia.Y, antes de usarlas, verifica que no tengan ningún tipo de perforación, ni un pequeño hueco. Mantelas guardadas en un sobre o en una bolsita para que no se deterioren de aquí al eclipse y trata con delicadeza el papel, no le pongas los dedos encima”.