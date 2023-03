El miedo: para qué sirve, cómo se manifiesta y su importancia para sobrevivir

El miedo es, sin duda, un arma muy útil de la inteligencia para preservar la vida y el bienestar en caso de peligro. Nos permite adaptarnos y defendernos para asegurar nuestra supervivencia. Funciona de manera inmediata y eficaz: impulsa a que todo el organismo responda de forma integrada para sortear adecuadamente aquello que genera riesgo.

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí.

El miedo: ¿Cómo se manifiesta?

El miedo impulsa a que todo el organismo responda de forma integrada para sortear adecuadamente aquello que genera riesgo. Fotografía por: GettyImages

Cuando se presenta ante un peligro real, el miedo es saludable, ya que activa el proceso adaptativo, que, por lo general, es muy corto. El cuerpo responde a una situación amenazante, y una vez se resuelve, el temor desaparece espontáneamente.

Pero la historia es otra cuando, desde el pensamiento o la emoción, le damos el valor de amenaza a situaciones que a la hora de la verdad no representan un riesgo, ya sea por el recuerdo de experiencias previas o por la suposición de acontecimientos futuros.

Lee más notas en Cromos Las fobias: cómo superarlas desde el psicoanálisis El psicoanálisis no ofrece tips ni consejos para superarlas, pero hace algo quizás más importante: revisa exhaustivamente nuestra historia de vida para detectar las vivencias que las engendraron. Leer más Una fobia es una especie de disfraz que creamos para evitar enfrentarnos a nuestros temores más hondos. 7 signos de alerta por el uso excesivo de redes sociales A su vez el uso excesivo de las redes sociales puede repercutir en la salud de las personas, con enfermedades como ansiedad, depresión, irritabilidad, aislamiento, pérdida de control, entre otros. Leer más Su uso excesivo puede desencadenar en una adicción y a su vez repercutir en la salud de las personas.

En estos casos, el organismo utiliza todas sus capacidades de manera innecesaria y genera un sobreesfuerzo que aumenta la tensión a todo nivel y produce tal fatiga, que, en ocasiones, puede llevar a la incapacidad e incluso a la parálisis.

Cuando el miedo es infundado

En estos tiempos, gran parte del planeta vive así. Pone al cuerpo a reaccionar a partir de suposiciones y hace que el temor a sufrir en un futuro se convierta en un sufrimiento en el presente. Por esta razón, cada vez que siento temor me debo preguntar si eso que me angustia está pasando en este mismo instante, o solamente es una posibilidad de lo que ocurrirá después.

Al hacerlo, descubriré que el miedo psicológico siempre me habla de un futuro que no existe y me impide disfrutar un presente real. De hacernos esa pregunta con frecuencia, desactivaremos el temor psicológico como respuesta inadecuada y anticipatoria.

De esta manera, el mecanismo que la naturaleza nos dio para protegernos solo se activará en los momentos en los que lo necesitamos. Así aprovecharemos esta época para descubrir las oportunidades que tenemos de aprender, crecer y compartir, a sabiendas de que la sabiduría de nuestro cuerpo nos mantendrá a salvo cuando sea necesario.

Autor del texto: Santiago Rojas Posada.