¿Es el Ozempic, la droga de Hollywood, la solución para la obesidad mundial?

En los últimos meses se ha venido hablando bastante del Ozempic, el medicamento que parece competir por la fama que también tienen el Viagra o el Botox, a estas inyecciones también se le conocen como “la droga de Hollywood” porque todo parece apuntar a que es el “nuevo” método para perder peso sin tener que sudar la gota fría en el gimnasio, someterse a dietas estrictas o pasar por el quirófano y someterse al bisturí de una cirujano estético o plástico.

Lee también: Salud Mental: ¿Cómo iniciar un proceso sanador y evitar crisis?

Aquí encuentras más contenidos como este

Hay un rumor fuerte en el mundo de la farándula y es que para que Kim Kardashian pudiera entrar en el legendario vestido de Marilyn Monroe, el mismo que usó para la Gala del Met del año pasado, lo hizo gracias a este medicamento que originalmente fue creado para disminuir los niveles de glucosa en los pacientes de diabetes tipo 2, pero ¿qué es exactamente?

El médico endocrinólogo, Óscar Rosero, explica: “es básicamente lo que nosotros llamamos hormonas incretinas, en los últimos años se descubrió que en la regulación de la glucosa no solamente era importante la hormona insulina, sino también las hormonas incretinas que se producen normalmente a nivel intestinal, estas hormonas tienen muchas acciones, son responsables, por ejemplo, de inhibir el apetito cuando comemos, son las que ponen freno a que uno coma demasiado, hacen que se cierre el esfínter gástrico para que la comida dure más tiempo en el estómago, también se descubrieron efectos en los reguladores del apetito a nivel cerebral y últimamente se han descubierto efectos a nivel cardiovascular”.

Pero en los estudios que se han hecho del Ozempic no solo se han demostrado los beneficios que tiene para quienes padecen de diabetes, como entre los resultados está la pérdida de peso se ha cuestionado si puede ser una herramienta para quienes sufren de obesidad, un problema de salud pública de muchos países, que, igualmente, desencadena en otras enfermedades graves. Entonces aquí la pregunta es qué tan recomendable es su uso para quienes necesitan o desean bajar esos kilos de más.

¿El ozempic sirve para las personas con obesidad?

“El tema es que si bien el medicamento puede ayudar no está atacando el verdadero origen de la ganancia de peso, al momento actual se sabe que el origen de la ganancia de peso es por múltiples causas, pero la principal son los malos patrones o malas conductas de alimentación. Lo que está pasando es que muchos los compran, sin fórmula médica, en el mercado negro, empiezan a aplicar el medicamento, como ayuda a disminuir el hambre comen un poquito, pierden peso, pero no están atacando el verdadero problema que es comer mal, por X o Y motivo dejan de aplicarse el medicamento, vuelven a comer como lo hacían antes y vuelven a ganar peso, lo único es que se exponen a los posibles efectos adversos del medicamento”, opina Rosero.

Por su parte, Jhon Jairo Bejarano Roncancio, nutricionista y profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, comenta si puede ser una alternativa para bajar los índices de obesidad en el país: “Es un medicamento, que requiere prescripción médica por sus efectos secundarios en algunas personas, entonces no es de uso colectivo. Un medicamento, per se, no te va a brindar las ventajas metabólicas que te suministra una alimentación balanceada y una actividad física adaptada a tus necesidades”.

¿Cómo usar responsablemente el Ozempic?

Rosero recalca que es importante que el paciente siempre esté acompañando de un profesional que lo eduque en hábitos de alimentación positivos y tenga una buena actividad física, pero debe mejorar estructuralmente para que el uso de estas inyecciones no sea en vano. Pero también agrega otro punto interesante:

“El problema es que es un medicamento excesivamente costoso y hasta el momento no se ha definido la fecha de suspensión, es decir, la idea de la industria farmacéutica es usarlo indefinidamente, pero a qué costo estamos logrando esa pérdida de peso, es un costo excesivo cuando el sistema está cargando con la responsabilidad de suministrarlo, aparte de eso el paciente no tiene instrucción, el médico no le da instrucción, no tiene el apoyo nutricional, está perdiendo el dinero, no va a funcionar como debería, va recuperar el peso una vez suspenda el medicamento”.

Además: Los psicólogos son para los locos y otras falsedades sobre la salud mental

En cuanto a los efectos adversos del Ozempic, el endocrinólogo dice que los más comunes son las náuseas, vómitos y estreñimiento, otros que pueden aparecer son los dolores de cabeza y mareos, pero hay unos más graves, como la inflamación pancreática (pancreatitis), que es “potencialmente fatal”, aunque es muy rara.