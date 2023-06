Evita las bacterias en tus vasos, platos y cubiertos desinfectando utensilios

Los utensilios como la esponja y el trapo tienen un uso constante, por lo que es fundamental que tengan una correcta limpieza y desinfección.

Pensamos que al estar en constante contacto con jabón y otros desinfectantes ya es suficiente. Pero aún así, pueden ser también uno de los principales focos de infección que tienes en tu casa. Además, las esponjillas tienen mucho contacto no solo con platos y vasos sino con cubiertos, que están en constante contacto con la boca y es probable que si algo está sucio te infectes fácilmente.

¿Me puedo enfermar por no desinfectar las esponjillas correctamente?

Sí, porque las esponjilas pueden acumular ciertos tipos de bacterias, muchísimas, incluso más de las que se encuentran en el inodoro; así que si bien no todas son tan perjudiciales, sí podrías ganarte un problema de salud. Las esponjas de los platos pueden acumular bacterias como Salmonella, estafilococos, Campylobacter, o E. Coli, tan solo por mencionar algunas

Cuando en alguno de los alimentos que consumes está alguna de estas bacterias, puedes enfermar y no de cualquier manera, en Estados Unidos hay cerca de 9 mil hospitalizaciones al año por intoxicaciones que se complican.

Precisamente por ello, es importante realizar un procedimiento adecuado para limpiar las esponjas y este podría ser el mejor.

Procedimiento para desinfectar tus esponjillas

1. Lo primero que debes hacer para que tu esponja quede libre de gérmenes y bacterias será aplicar jabón y desinfectante del mismo con el que lavas los platos, como una medida inicial.

Asegúrate de lavarla perfectamente con tu jabón de lavaplatos. Deberás fijarte que no queden restos de metal de ninguna clase, la esponja que uses debe ser la de fibras comunes, no esponjillas para las ollas.

2. Lo siguiente que debes hacer es humedecerla un poco con agua, y seguido de esto, llevar la esponjilla al microondas (por eso es importante no dejar ni un pedazo de metal o de fibra metálica de otras esponjillas para evitar accidentes).

3. Después de pasado 1 minuto, notarás que el agua se ha evaporado y con esto habrás eliminado de tu esponja cualquier rastro de bacteria o gérmenes restantes.

