FEP no eres tú, soy yo: Las razones por las que no volví al festival

Para muchos, el año inicia con este evento que reúne a parte de lo mejor de la música mundial. Colombia no tiene Lollapalooza, pero tiene al Festival Estéreo Picnic. Y la verdad no está muy distante de los grandes, pues a las afueras de Bogotá han venido titanes como Gorilazz, Calle 13, Calvin Harris, Tame Impala, The Strokes, Cultura profética, entre otros.

Y en 2023 el cartel está sabroso, ¿Quién no quisiera ver a Chemical Brother, a Bizarrap y a Billie Eilish? En mi caso, la llama consumista post covid sigue viva y el enorme campamento con tarimas, barro, restaurantes y filas extensas se convierte en un Disney World para cualquiera así no te sepas las canciones.

Mitú fue la primera banda afro en presentarse. Este dúo de música electrónica es conformado por Julián Salazar, exguitarrista de Bomba Estéreo, y Franklin Tejedor; quien es maestro percusionista de las tradiciones rítmicas del Palenque. Fotografía por: Jose Vargas

A nivel manada, puedo percibir la energía que posee a los que asisten a FEP. En ellos la curva de ánimo cambia como si de repente los asaltara un terremoto feliz. Todo, casi todo en mi entorno, se llena de un cariz positivo, similar a lo que ocurre en diciembre.

Pero aquí se viene un PERO en mayúsculas, porque a mí nada de esto y aquello me atrae ahora. De solo imaginarme encapsulado en un trancón saliendo de Bogotá puedo abrazar la idea de quedarme quieto, al margen de lo que disfrutan tantos como fieles amantes de la música anglo.

Después del factor trancón está el climático

Lluvia, nieve, lluvia nieve…si bien no es así, ir a Estéreo Picnic se convirtió en turismo de aventura. Charcos que parecen lagunas y sensación de humedad enquistada en los dedos de los pies y en la entrepierna también me piden que me mantenga lejos del alcance del caos.

Otro argumento para decir soy yo, no tú es el bolsillo. ¿Cuánto se va en cuatro días de la mejor fiesta? Hablemos de uno: casi el millón de pesos por persona.

Y aquí es cuando el modo ahorro de batería lo aplico para todo. Porque ya me estoy haciendo viejo, quiero evitar la culpa exacerbada por gastar dinero, horas, y energía en un plan que es muy seductor, pero que demanda mucho sacrificio.

Por eso, les deseo lo mejor a los creyentes, a los organizadores del FEP y abrazo a aquellos que, como yo, le huyen a las masas, a la incomodidad y a las filas interminables.

Autor de la columna: Alberto Ochoa Mackenzie.

