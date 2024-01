Frutas con Vitamina C que no son cítricas y aportan beneficios a tu cuerpo

Las vitaminas son la principal fuente del aprovechamiento de los nutrientes que tu cuerpo recibe. Llevar una rutina y dieta enfocada en las vitaminas te aporta beneficios y una menor tendencia al desgaste de tu salud.

La Vitamina C es reconocida por aumentar las defensas a tu sistema inmunológico. Especialmente reduce los síntomas y la duración que traen las etapas de resfriados, así como la mejora de absorción de nutrientes a tu cuerpo y la cicatrización rápida de tejidos.

Las frutas que te recomendamos no solo son grandes contenedores de Vitamina C, sino de una gran variedad que no está de más para tu metabolismo.

Te puede interesar: Frutas y verduras al servicio de la belleza

¿Cuáles frutas tienen Vitamina C?

Para entender la cantidad de Vitamina C que contiene cada fruta, lo expresaremos en (1) miligramo por cada (100) gramos de fruto.

Fruta Vitamina C Guayaba 273 Papaya 80 Kiwi 71 Frambuesa 60 Limón y naranja 50 Pomelo 44 Mango 37 Mandarina 35 Melón 25 Fruta de pasión 24 Piña 20

¿Qué otros alimentos contienen Vitamina C?

De la misma forma, para entender la cantidad de Vitamina C que contiene cada alimento, lo expresaremos en (1) miligramo por cada (100) gramos del mismo.

Alimento Vitamina C Pimientos de todo tipo 131 Pizzas 74 Coliflor, coles y repollo 65 / 67 Grelos y nabizas 40 Nabos 31 Espinacas 30 Tomate, espárragos, puerro 26 Calabaza y calabacín 22

También puedes leer: Ocho mitos sobre las frutas