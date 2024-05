¿Hay que quitar el salero de las mesas? “¡No!”, asegura un médico. Lee sus razones

Comer sal en exceso es perjudicial para la salud, principalmente debido a su alto contenido de sodio. Para mantener una buena salud, es recomendable limitar la ingesta de sal. La Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere que los adultos no deben consumir más de 5 gramos (aproximadamente una cucharadita) de sal al día.

Lo anterior puede lograrse prestando atención a las etiquetas de los alimentos, reduciendo el consumo de alimentos procesados y siendo consciente de la cantidad de sal que se añade a los alimentos durante la preparación y al comer.

A continuación se explican algunos de los principales efectos negativos del consumo excesivo de sal:

Hipertensión arterial : El sodio en la sal contribuye a aumentar la presión arterial. Esto ocurre porque el sodio hace que el cuerpo retenga agua, lo que aumenta el volumen de sangre y, en consecuencia, la presión en las arterias. La hipertensión es un factor de riesgo importante para enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.

Enfermedades cardiovasculares : La presión arterial alta es una de las principales causas de enfermedades cardiovasculares. El consumo excesivo de sal puede llevar a la hipertrofia del corazón y aumentar el riesgo de insuficiencia cardíaca, ataques cardíacos y otros problemas relacionados con el corazón.

Problemas renales : Los riñones ayudan a regular el equilibrio de sodio en el cuerpo. El consumo excesivo de sal puede sobrecargar los riñones, lo que puede llevar a daño renal y aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades renales crónicas.

Osteoporosis : Una dieta alta en sodio puede aumentar la excreción de calcio en la orina, lo que puede llevar a una disminución de la densidad ósea y aumentar el riesgo de osteoporosis, una condición que hace que los huesos se vuelvan frágiles y propensos a fracturas.

Retención de líquidos : El exceso de sodio puede causar retención de líquidos en el cuerpo, lo que puede llevar a hinchazón (edema), especialmente en las extremidades. Esto puede ser incómodo y, en casos graves, afectar la función de órganos importantes.

Problemas estomacales: Un consumo alto de sal se ha asociado con un mayor riesgo de cáncer gástrico. La sal puede dañar el revestimiento del estómago y aumentar la susceptibilidad a infecciones por Helicobacter pylori, una bacteria que contribuye al desarrollo de úlceras y cáncer gástrico.

Doctor Rosero: lo que dijo el especialista sobre quitar o no el salero de la mesa

Antes de que escuches el concepto del médico Rosero, te invitamos a que leas el texto que acompaña el video: “El consumo de Sal es fundamental para la vida.👍✅ Nuestro cuerpo requiere diariamente de un aporte de sal que no debe ser superior de 3 gr/día. Pero ojo, el consumo de Sodio no debe ser 0% ni tampoco superior de 3gr al día. No debes quitar el salero de la mesaLo que debes es ELIMINAR por completo el consumo de productos Ultra procesados (Comida FAKE) estos están repletos de sodio. No tienes que dejar la sal de tu comida real, deja para siempre la comida FAKE que no alimenta y si enferma”.