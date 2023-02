Infecciones respiratorias: ¿Cómo fortalecer el sistema inmunológico?

El VSR es la causa más común de infecciones severas del tracto respiratorio. Es una infección viral que causa síntomas respiratorios, compromete la vía aérea tanto superior (nariz y faringe) como inferior (tráquea, pulmones y bronquios) y está relacionada con complicaciones, enfermedades graves y hasta la muerte.

La gripe y demás enfermedades respiratorias son bastante frecuentes durante ciertas temporadas del año debido a su fácil transmisión. La mayoría de resfriados no son graves pero pueden presentar complicaciones si no se recibe el tratamiento adecuado.

¿Cuáles son los síntomas de una infección respiratoria?

Además, apropiar hábitos de vida saludable para proteger el sistema inmunológico harán la diferencia con el paso del tiempo.

Según el Instituto Nacional de Salud, las infecciones respiratorias agudas (IRA) son la quinta razón de muerte en Colombia, siendo los menores de 5 años el grupo poblacional más vulnerable, dado que su respuesta inmunitaria aún es inmadura y su organismo se encuentra en desarrollo. La infancia es la etapa de vida en donde una buena alimentación y la actividad física son determinantes del bienestar en la adultez.

El cuerpo en alerta

Cada vez que alguien no lava sus manos o camina descalzo por su casa pone a prueba su sistema inmune. Órganos como el bazo, la médula ósea y el tejido linfático se encargan de proteger el cuerpo ante posibles virus o bacterias presentes a su alrededor.

“Si nuestro organismo no cuenta con buenas defensas, está expuesto a contagiarse fácilmente, por eso se hace importante adoptar y mantener cuidados alimenticios, físicos y mentales que mejoren la respuesta del organismo ante cualquier gripe o infección respiratoria”, comentó Laura Mogollón, Directora de la plataforma de telemedicina DoctorAkí.

Gozar de una buena salud no debe ser sinónimo de estilos de vida onerosos, los tips de cuidado básicos como el uso de tapabocas, el lavado frecuente de manos y el aislamiento; influyen no solo en el cuidado propio sino también en el de los demás. “En DoctorAkí trabajamos en dar las mejores soluciones y para este caso los consejos de cuidados y hábitos saludables que en su mayoría son inherentes a la cotidianidad y no siempre les damos la importancia que merecen”, expresó Mogollón.

Según Gerardo Granados Quiñones, médico internista registrado en la plataforma DoctorAkí, más allá de las dietas balanceadas y el ejercicio, existen otras prácticas que son excelentes para mejorar la respuesta inmunológica:

-El sexo es un antihistamínico natural que ayuda a mejorar afecciones como el asma, la gripe, la depresión y el insomnio.

-Reír con frecuencia además de reducir los estados de ansiedad, hace que el organismo resista de mejor manera cualquier infección.

-Dormir entre 7 u 8 horas aumenta los niveles de melatonina, la cual estimula nuevas células inmunológicas.

-Meditar durante 20 minutos diarios brinda múltiples beneficios para el cuerpo y la mente, entre ellos la reducción del estrés y el aumento de defensas.

“Básicamente hacer todo lo que nos hace sentir bien con nosotros y los demás, es la mejor armadura para nuestra salud, sin mayores complicaciones”, culminó Mogollón.