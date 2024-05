Joven confundió un ‘guayabo’ con un cáncer cerebral: estos fueron sus síntomas

Aunque la mayoría de las personas solo tienen un 1 % de probabilidad de padecer cáncer de cerebro en toda su vida, según la Sociedad Americana de Cáncer, lo cierto es que tener precauciones o conocimiento para detectar sus síntomas a tiempo puede ser de vida o muerte..

Esto fue lo que le ocurrió a Ella Pick, una joven de 19 años oriunda de Boston (Estados Unidos), quien descubrió que padece de esta enfermedad justo después de unas vacaciones en las playas de Zante, en Grecia.

¿Qué síntomas de cáncer cerebral experimentó la joven?

Durante su estadía en este paradisíaco lugar, la joven asumió que los constantes dolores de cabeza que sintió en el viaje eran derivados de la gran cantidad de alcohol que consumió en compañía de sus amigas y de las fiestas en las que estuvieron.

“Durante las primeras dos o tres noches me sentí absolutamente bien. Todos estábamos pasando el mejor momento”, explicó al Daily Mail. Sin embargo, Pick comenzó a sentirse mareada y con dolores de cabeza cuya intensidad incrementaban con el paso de los días; ella decidió creer que era por la resaca. “No bebía tanto ni salía tanto. Pensé que, tal vez, podría ser una resaca. Me sentí mal. Ahora miro hacia atrás y pienso que claramente no estaba bien”, dijo.

No obstante, la decisión de no tomar durante los últimos días de las vacaciones no fue suficiente, y en su regreso a Boston los dolores solo se hicieron más fuertes. Pero todo supero los límites de la preocupación cuando su ojo izquierdo se desvió hacia el centro de su cara. Fue en ese momento, que Ella decidió que era hora de visitar al médico.

“Fui a hacerme un examen de la vista y me derivaron al hospital. Dijeron que era una gran preocupación”, dijo la joven, quien después relató la forma en la que le dieron la noticia de su cáncer. Después de que los médicos le realizaron los análisis correspondientes, encontraron que Pick tenía un bulto en su cerebro: un glioma difuso de la línea media considera como un cáncer bastante agresivo. Al finalizar, le dieron solo 12 meses de vida.

¿Cuáles son los síntomas de un cáncer cerebral?

El cáncer cerebral es una enfermedad grave que puede manifestarse con una variedad de síntomas, dependiendo de la ubicación, tamaño y tasa de crecimiento del tumor. A continuación, se detallan algunos de los síntomas más comunes asociados con este tipo de cáncer:

Dolores de cabeza persistentes que a menudo empeoran por la mañana o con actividades que aumentan la presión intracraneal, como toser o hacer ejercicio.

Convulsiones.

Cambios en el estado mental o cognitivo (confusión, dificultad para concentrarse, problemas de memoria, y cambios en la personalidad o el comportamiento)

Problemas de visión.

Náuseas y vómitos.

Debilidad o parálisis.

Dificultades del habla, o para leer o escribir pueden indicar un tumor en áreas del cerebro responsables del lenguaje.

Problemas de equilibrio y coordinación.

Cambios en los sentidos.

Fatiga extrema.

Es importante destacar que estos síntomas pueden estar causados por una variedad de otras condiciones, muchas de las cuales son menos graves que el cáncer cerebral.

No obstante, si experimentas varios de estos síntomas de manera persistente, es crucial consultar a un médico para una evaluación adecuada.