La OMS clasificó el talco como “posible cancerígeno”: afectaría más a las mujeres

En un reciente comunicado que ha sacudido a la industria cosmética y de productos de higiene personal, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado al talco como “probablemente cancerígeno para los humanos”.

Este anuncio ha generado preocupación y controversia a nivel mundial, dado el uso extendido de este mineral en productos como polvos para bebés, cosméticos y medicamentos.

¿Qué dijo la OMS sobre el talco como posible cancerígeno?

La decisión de la OMS se basa en una serie de estudios científicos que sugieren una posible relación entre el uso de talco y el desarrollo de cáncer, especialmente el de ovario.

Aunque la evidencia no es concluyente, la OMS ha optado por tomar una postura preventiva, clasificando al talco en el Grupo 2A de su clasificación de agentes cancerígenos, lo que indica que es “posiblemente cancerígeno para los humanos”.

“La clasificación del Grupo 2A es el segundo nivel más alto de certeza de que una sustancia puede causar cáncer. Hubo numerosos estudios que mostraron consistentemente un aumento en la incidencia de cáncer de ovario en humanos que informaron el uso de talcos corporales en la región perineal. Aunque la evaluación se centró en talco que no contenía amianto, en la mayoría de los estudios realizados en seres humanos expuestos no se pudo excluir la contaminación del talco con amianto”, indicó la Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), órgano de la OMS encargado de hallar si una sustancia puede o no ser cancerígena.

¿Se debe dejar de usar talco?

Los estudios han mostrado que el uso de productos que contienen talco en la zona genital podría estar relacionado con un aumento del riesgo de cáncer de ovario. Este riesgo parece ser mayor en mujeres que han utilizado estos productos de manera regular durante largos períodos de tiempo. Sin embargo, es importante destacar que los resultados no son definitivos y que se necesita más investigación para confirmar esta relación.

“Esto no significa que porque alguien se haya puesto talco alguna vez esté en riesgo. El riesgo de generar un cáncer va a depender de dosis de exposición, tiempo y forma de contacto con el talco”, explicó por su parte, Alejandro Pérez Fidalgo, oncólogo del Hospital Clínico de Valencia, en conversación con el diario El País, de España.

¿Qué se debe hacer tras el anuncio de la OMS sobre el talco?

Ante esta noticia, es comprensible que muchos consumidores se sientan preocupados. La OMS recomienda que las personas que usan productos que contienen talco se informen y tomen decisiones basadas en la evidencia disponible.

También sugiere considerar el uso de productos alternativos hasta que se disponga de más información concluyente. Además, es importante: