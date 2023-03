Las fobias: cómo superarlas desde el psicoanálisis

El psicoanálisis no ofrece tips ni consejos para superarlas, pero hace algo quizás más importante: revisa exhaustivamente nuestra historia de vida para detectar las vivencias que las engendraron.

Empecemos por el principio. ¿Qué es una fobia? ¿Y qué significa exactamente vivir con una de ellas? Para María José Indaburu Piazzini, psicoterapeuta de enfoque psicoanalítico, con experiencia en orientación escolar, acompañamiento clínico en instituciones de salud mental y terapia particular, una fobia es un miedo irracional que paraliza, una ansiedad debordada hacia algo que está fuera de nosotros, un temor intenso que impacta profundamente nuestra vida diaria.

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí.

Fobias comunes: conoce cuáles son

Existen fobias a las arañas, a las alturas, a las aglomeraciones, pero también otras como las fobias sociales: esos miedos irracionales a situaciones en las que se puede quedar en ridículo, se puede fallar y sentirse evaluado u observado. Desde la orilla psiconalítica, explica Indaburu Piazzini, estas sensaciones se producen porque hay aspectos que tememos, reprochamos o nos negamos a ver de nosotros mismos.

“Con todo lo terrorífico que puede representar una fobia, parece ser que nuestra mente pusiera el miedo “afuera”, siendo la fobia un disfraz para no enfrentar miedos profundos hacia aspectos de “adentro”, emocionales, psíquicos, de nosotros mismos. ¿Cuáles son estos miedos? ¿Y cómo llegaron a transformarse en objetos o situaciones particulares? Las respuestas son tan variadas como seres humanos en el mundo, y llegar a ellas es parte de esa exploración profunda y cuidadosa que se hace en terapia sobre la propia historia”, dice.

Más noticias sobre vida sana en Cromos 7 signos de alerta por el uso excesivo de redes sociales Asu vez el uso excesivo de las redes sociales puede repercutir en la salud de las personas, con enfermedades como ansiedad, depresión, irritabilidad, aislamiento, pérdida de control, entre otros. Leer más Su uso excesivo puede desencadenar en una adicción y a su vez repercutir en la salud de las personas. Salud: ¿Cuáles son las enfermedades huérfanas y qué afectan principalmente? En el mundo se han identificado más de 9.000 enfermedades huérfanas y, en Colombia, han sido identificadas 80.417 personas afectadas con enfermedades raras de acuerdo con las cifras oficiales del Ministerio de Salud y Protección Social, sin embargo, se estima que pueden ser más de 2 millones de personas las que viven con este tipo de condiciones. Leer más Hay una variedad de enfermedades huérfanas que van desde la esclerosis lateral miotrófica hasta la insensibilidad congénita al dolor.

Le pregunto a la especialista cuáles son los casos más comúnes de fobia social que recibe en su consultorio. Me cuenta que ha atendido personas a las que le genera verdadero terror hacer presentaciones en público, socializar con personas del sexo opuesto y expresar sus necesidades o poner límites con sus jefes. Todo esto, aclara, a niveles exacerbados: presentan intensa sudoración, tartamudeo, enrojecimiento y, en los casos más extremos, bloqueo total. Una pregunta que puede surgir en este punto es cuándo amerita consultar a profesionales de salud mental. “Cuando reconocemos que sufrimos y no podemos solos”, sintetiza Indaburu Piazzini.

El psicoanálisis: una ayuda para superar una fobia

El psicoanálisis no ofrece tratamientos específicos para trastornos específicos. Surge entonces la pregunta de qué puede ofrecer esta técnica terapéutica para ayudar a superar una fobia. “En psicoanálisis no es que, si alguien llega con una fobia a hablar en público, por ejemplo, se vaya a dedicar todas las sesiones a hablar del miedo a hablar en público, o se le den estrategias o tareas para enfrentar ese miedo. En psicoanálisis, el tratamiento siempre es individual, porque no se está abordando un trastorno específico, sino que se está conociendo una persona particular, con una historia particular, así que no todos los casos de personas con fobias sociales se van a tratar igual”.

En ese sentido, el psiconalista escucha a la persona, la acompaña en un proceso para ir entendiendo con ella cómo fue construyendo su personalidad, cómo han sido sus relaciones interpersonales a lo largo de su vida, qué recursos ha usado para enfrentar las adversidades y cómo son esos disfraces que ha ido poniendo a sus temores para no enfrentarlos. Así, eventualmente, se llega a enfrentar esos temores, porque se le apuesta a que la persona se pueda aceptar cada vez más a sí misma.

“Lo que no es tan visible, pero también está allí, y está para ser explorado en psicoterapia es: ¿qué idea tienen estas personas sobre sí mismas? ¿Cómo fueron vistos por sus padres cuando eran pequeños? ¿Qué representa para ellos la mirada que otros hacen sobre ellos?”.

Lo que es esperable de un psicoanalista

Es importante que los lectores de este artículo tengan claro que el psicoanalista no da tips ni consejos de superación. Pero hace algo quizás más importante: interpreta un discurso, hace señalamientos, confronta y, sobre todo, construye con su paciente un espacio confiable en el que pueden ponerse en juego vivencias pasadas, sentimientos trascendentales que aparecieron en otros momentos en otras relaciones.

“Es una manera de revivir experiencias dolorosas o tenebrosas, pero al estar acompañado y guiado, se puede entender y enfrentar lo que en el pasado generó tanta angustia y se quedó guardado y enredado. Añadiendo esto sobre el rol del psicoanalista, sí, creo que el trabajo terapéutico psicoanalítico es suficiente para enfrentar una fobia social, y paralelamente tener un impacto positivo e integral en otras áreas de la vida”, concluye.