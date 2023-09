Lava los platos mejor y más rápido: 3 errores comunes

Lavar los platos es una de esas tareas que algunos aman y otros odian, para algunos es un momento terapéutico y agradable en el que se pone en orden la casa, para otros es un martirio.

Te puede interesar: Usa el limón seco que tienes en la nevera para limpiar la grasa de la estufa

Es posible que esta actividad sea muy agotadora, y más aún si nos toca repetirla porque no lo hacemos bien en primer lugar.

Lo cierto es que es una tarea ineludible en el aseo del hogar, nadie quiere tener torres de platos sucios o malos olores en su cocina o en su casa, y si se acumulan será peor.

Y en ocasiones, con tal de con tal de acabar rápido con esta tarea del hogar, podríamos descuidar detalles que podrían poner en peligro nuestra higiene o salud.

Los 3 errores a la hora de lavar los platos

Aquí te explicaremos cuáles son esos errores que debes evitar para que sea más fácil tu aseo.

1. Mezclar cloro con jabón para loza

Aunque sabemos que no muchos caen en este error, es importante que no mezcles sustancias desconocidas y químicas con el ánimo de limpiar mejor. Según expertos, es posible que si lo haces, algún componente de la del jabón reaccione al hipoclorito de sodio que tiene el cloro y genere gases que resultan tóxicos para nuestra salud. Inhalarlos podría generar irritación de las mucosas y piel, quemaduras en los ojos, piel y tracto respiratorio. Así que no es cualquier cosa, ya sabes que ante todo, lo mejor es utilizar jabón para loza común y si quieres agregar un aliado poderoso y natural, usa bicarbonato de sodio y vinagre.

2. No desinfectar tu esponja después de lavar trastes

Hay quienes utilizan la misma esponja por demasiado tiempo, no la lavan, y peor aún, dejan restos de comida pegados a la fibra para limpiar. Esto no es un secreto, si dejamos la esponja en el recipiente del jabón diluido en agua de acuerdo con científicos, la humedad constante, puede generar crecimiento de microorganismos y bacterias, por lo que se recomienda lavar después del uso y desinfectarla, además de dejarla aparte secando por separado. Te recomendamos también que utilices una esponja diferente para los vasos y copas, esto te dará mejores resultados a la hora de utilizar tus vasos y evitará cualquier olor a comida.

3. No retirar los restos de comida

Para que tu lavada sea más fácil, retira siempre todos los restos de comida, por más pequeños que sean. Si no lo haces estarás “limpiando” tus platos y vasos con algo que ya está sucio de la comida anterior, podrías propagar bacterias y los olores se impregnarán en toda tu vajilla. Deséchalos en tu contenedor para basura orgánica y asegura que tu salud no sufrirá por contaminación cruzada.

Te pueden interesar más contenidos de Vida Sana