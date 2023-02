Manzanilla para los ojos: 3 razones por lo que no debes aplicarlo en tus ojos

No es una solución estéril: la manzanilla es una sustancia que, “aunque elimina algunos gérmenes, puede estar contaminada con otros gérmenes distintos. Al tratarse de un producto que no está preparado en laboratorio, no se puede garantizar la esterilidad del mismo. O sea, que no se puede asegurar que no cuenta con agentes patógenos. Por ello, aplicar manzanilla para los ojos directamente sobre un orzuelo, puede implicar un empeoramiento de la infección”, destaca la Clínica Baviera.