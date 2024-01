La relación entre el consumo de chicle y el aumento de peso es un tema que ha generado debates y especulaciones a lo largo de los años. Determinar si mascarlo contribuye al aumento de peso depende de varios factores individuales, incluidos los hábitos alimenticios, la cantidad de goma consumida y las reacciones personales al acto de mascar.

En pequeñas cantidades, el chicle es poco probable que tenga un impacto significativo en el peso corporal. Mientras que el chicle en sí mismo no es probable que sea el principal responsable del aumento de peso, es esencial mantener un enfoque equilibrado en la dieta y el estilo de vida para mantener una salud óptima. Se sugiere consultar a un profesional para obtener orientación personalizada sobre hábitos alimenticios y pérdida de peso.

¿Comer chicle ayuda a aumentar de peso?

Consumo de calorías

Uno de los argumentos en contra del chicle es que puede llevar a un aumento de peso debido a la ingestión de calorías adicionales. Aunque el chicle en sí mismo generalmente tiene pocas calorías, ciertas variedades pueden contener azúcares y edulcorantes que suman. Sin embargo, la cantidad de calorías en un chicle individual es insignificante en comparación con otras fuentes de alimentos y bebidas que pueden contribuir de manera más significativa a un exceso calórico.

Estímulo de apetito

Algunas investigaciones apuntan a que mascar chicle puede estimular el apetito al enviar señales al cerebro de que se está comiendo. Este estímulo podría llevar a la ingesta de alimentos adicionales, aumentando así la cantidad total de calorías consumidas. Sin embargo, la magnitud de este efecto es motivo de debate y puede variar según la persona.

¿Mascar chicle ayuda a aumentar de peso? Pros y contras de consumirlo Fotografía por: Pixabay

Hábitos alimenticios asociados

Otro aspecto a considerar es la relación entre mascar chicle y los hábitos alimenticios. Algunas personas encuentran que masticar chicle puede ayudar a resistir la tentación de comer alimentos poco saludables entre comidas. Por otro lado, para otras mascar chicle puede desencadenar antojos de alimentos dulces, lo que potencialmente podría afectar negativamente la dieta.

Efectos metabólicos

Investigaciones sugieren que el acto de masticar puede tener efectos beneficiosos en el metabolismo, como un aumento en la quema de calorías. Pero estos efectos son generalmente modestos y no pueden considerarse una estrategia efectiva para la pérdida de peso.

¿El chicle ayuda a perder peso porque nos da saciedad?

Según un artículo de NutritionFacts.org, la ciencia no ha demostrado de manera concluyente que mascar chicle contribuya a la pérdida de peso. Aunque algunos estudios han sugerido un efecto supresor del apetito, asignar al azar a personas para mascar chicle no mostró mejoras en el peso, el índice de masa corporal o la circunferencia de la cintura en comparación con los que no mascaban chicle.

Por otro lado, el artículo de INARI Estudio Dental menciona que el chicle puede tener un efecto saciante, reduciendo el impulso de tomar alimentos, lo que podría ser beneficioso para controlar la ingesta. Sin embargo, también advierte sobre su consumo excesivo, que puede provocar problemas como gastritis, cólicos y gases intestinales

Finalmente, la evidencia científica no respalda de manera contundente la idea de que mascar chicle contribuya significativamente a la pérdida de peso. Si bien puede tener ciertos beneficios, su consumo descontrolado puede acarrear problemas de salud. Como en muchos aspectos de la nutrición, el equilibrio y la moderación son esenciales.