¿Nicaragua más feliz que Colombia? Lo que revela el Informe global de la felicidad

El país más feliz del mundo…la frase parece ridícula para muchos, pero para otros realmente echa luces sobre la calidad de vida en ciertos lugares. Por sexto año consecutivo, Finlandia ocupa el primer puesto en el Informe mundial sobre la Felicidad.

A diferencia de las otras banderas que figuran en el ranking, Finlandia es el mejor por su buena expectativa de vida y por la empatía o benevolencia de sus habitantes. Aunque parezca difícil de creer, los finlandeses hablan muy bien de su nación en las encuestas, actitud que se diferencia enormemente de Colombia.¿Hay colombianos que creen que somos el país más feliz del mundo? Al menos en 2023, la respuesta es no.

“La benevolencia hacia los demás, especialmente la ayuda a los extraños, que aumentó drásticamente en 2021, se mantuvo alta en 2022″, dijo John Helliwell, el responsable del informe en el que salen bien parados los escandinavos.

Países más felices: este es el Top 10

Finlandia (7.804 puntos), Dinamarca (7.586), Islandia (7.530), Israel (7.473), Países Bajos (7.403), Suecia (7.395), Noruega (7.315), Suiza (7.240), Luxemburgo (7.228) y Nueva Zelanda (7.123).

¿Y Colombia y otros países?

De los que están en el continente americano, Canadá ocupa la 13 casilla con 6.961. Muy cerca se encuentran Estados Unidos (6.894), Costa Rica (6.609), Uruguay (6.494), Chile (6.334), México (6.330) y Panamá (6.265).

Muy por debajo se encuentra a Colombia, que está en el puesto 72 con 5.630 puntos.

Los latinoamericanos que superan a Colombia

A continuación, te presentamos otros países del listado con su respectiva posición: Costa Rica (puesto número 23), Uruguay (No. 28), Chile (No. 35), México (No. 36), Panamá (No. 38), Nicaragua (No. 40), Brasil (No. 49), El Salvador (No. 50), Argentina (No. 52), Honduras (No. 53).