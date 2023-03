Cuando hablamos de la exclusividad de la alta perfumería, es inevitable pensar en ésika. Sus exclusivos perfumes, creados junto con algunos de los mejores perfumistas de alrededor del mundo, cuentan con aromas exquisitos de la más alta calidad y larga duración que los hacen irresistibles e inolvidables.

Cada perfume de ésika está elaborado con altos estándares de calidad a nivel mundial y el nuevo perfume Vibranza Addiction no es la excepción.

Este reciente lanzamiento de la icónica Colección Vibranza, la número 1 en ventas de ésika*, es una propuesta que hace de la sensualidad de la mujer.un enigma que deja huella.

Además, tiene como imagen a la reconocida presentadora y artista colombiana Laura Barjum, que ya sintió el poder de su sensualidad y se dejó envolver por el adictivo aroma de este exclusivo perfume.

“Vibranza Addiction me fascina, tiene un aroma adictivo y poderoso. Me acompaña todo el día y me hace sentir ultra sensual”, Laura Barjum.

UN PERFUME DE LA MÁS ALTA CALIDAD

Vibranza Addiction, al igual que los demás perfumes de la alta perfumería de ésika, ha sido elaborado bajo el exclusivo proceso ESSENT TECH, que maximiza la calidad y duración gracias a la maceración perfecta de cada uno de sus ingredientes, que logra crear un exquisito aroma. Además, para su elaboración contó con el reconocido perfumista Christian Alori, de la casa perfumista internacional IFF.

VIBRANZA ADDICTION ES IDEAL PARA.

La mujer que se siente sensual o disfruta de su sensualidad sin dar mayores explicaciones y que te captura desde el primer momento. Ella es segura de sí misma, enigmática y genera una atracción en todas las personas a su alrededor, quienes no pueden dejar de mirarla y admirarla. Es como un imán que te atrapa.

Las invitamos a probar el último lanzamiento de ésika, el exquisito perfume Vibranza Addiction, y todos sus demás perfumes, hechos con altos estándares de calidad e ingredientes exclusivos de la alta perfumería que garantizan su muy alta calidad y duración. Pueden encontrarlos o conocer más de ellos a través de las consultoras ésika, en las tiendas físicas de la marca o en la web oficial www.ésika.com.

*Según data interna de venta en términos de volumen en países de comercialización, período de 10/2021 a 09/2022

El nuevo Vibranza Addiction de ésika, un adictivo perfume floral oriental, cuenta con un aroma sensual y envolvente gracias a los exquisitos extractos de sus ingredientes premium usados exclusivamente en alta perfumería. Por un lado, el seductor elixir de pétalos de rosa destaca la feminidad de la mujer, sensual y poderosa.

Por su parte, las exclusivas notas de maderas oud aportan un fondo cálido y envolvente, que brindan intensidad y una muy larga duración. Finalmente, el icónico licor de cassis aporta un brillo frutal intenso a este perfume floral oriental. Una combinación única que hace de este perfume una obra maestra