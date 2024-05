Pausas activas: ¿Por qué son un hábito esencial para una espalda saludable?

En el ajetreado ritmo de trabajo actual, donde la concentración y la productividad son claves, es fácil olvidar la importancia del descanso.

Las pausas activas, breves momentos de movimiento y desconexión, se convierten en un oasis de bienestar dentro de la jornada laboral.

¿Qué tipos de las pausas ayudan la espalda?

El no realizar pausas activas puede generar desbalances musculares que, con el tiempo, se traducen en procesos degenerativos o inflamatorios que afectan la postura corporal.

Andreina Mora, profesional de la Universidad Cecilio Acosta de Caracas, y colaboradora de QUIROVIDA afirma que “algunas de las consecuencias de la no realización de pausas activas son: el incremento o disminución de curvas como la hipercifosis o joroba dorsal, la rectificación cervical o lumbar, la ante proyección de cabeza y la tendinitis en el túnel del carpo. El objetivo de estas pausas es promover la actividad física y prevenir alteraciones musculoesqueléticas como desviaciones, hernias discales y pérdidas de curvas fisiológicas, que podrían resultar en incapacidades”.

Lo ideal es evitar sostener una postura estática por más de una hora. Se recomienda realizar ejercicios de movilidad al menos una vez en la mitad de la jornada laboral, adaptándose según la actividad laboral desempeñada.

A nivel deportivo estas pausas derivan en la mejora del rendimiento y la prevención de lesiones, reduciendo la fatiga muscular y manteniendo la calidad del movimiento y la técnica.

Las pausas activas deben adaptarse según el puesto o la actividad laboral; sin embargo, de manera general se pueden incluir ejercicios de movilidad articular. Además, es esencial incorporar ejercicios de fortalecimiento con énfasis en la musculatura de espalda, abdomen y suelo pélvico para cuidar la salud de la columna.

Estos ejercicios se basan en el entrenamiento de fuerza y flexibilidad del centro del cuerpo (core), que controla la posición y el movimiento del tronco sobre la pelvis, transfiriendo la fuerza y el movimiento a las extremidades superiores e inferiores.

No realizar pausas activas implica permanecer en la misma posición estática de trabajo, lo que no distribuye las cargas corporales por igual y no elimina el factor de compresión articular existente. Esto puede generar afectaciones irreversibles para la salud, especialmente en la columna vertebral, provocando cambios biomecánicos y alteraciones estéticas.

Según Gustavo Rodríguez, profesional en quiropráctica “el estiramiento en sí mismo no es suficiente, según recientes estudios, es de vital importancia realizar ejercicios de fortalecimiento con énfasis en la musculatura de espalda, abdomen y suelo pélvico” por lo que educar sobre estos espacios de descanso corporal son vitales para mantener una salud óptima.