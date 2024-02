Polarizar el carro: ¿sirve para protegerse de los ladrones?

La decisión de polarizar los vidrios del carro debe basarse en una evaluación que tenga en cuenta las ventajas y las desventajas. Mientras que la privacidad, la protección solar y la reducción del calor son pros, la visibilidad reducida, las regulaciones legales y los costos asociados son factores importantes a considerar.

Para aquellos que deciden polarizar el carro, deben tener en cuenta la reglamentación vigente y ser conscientes de las responsabilidades que conlleva para garantizar una experiencia de conducción segura y cómoda.

Aunque hacerlo puede ofrecer ciertos beneficios, también hay desventajas que deben considerarse.

La tarde del jueves 30 de noviembre, ocupantes de una camioneta de alta gama fueron víctimas de un atraco a mano armada en la Av. Boyacá con calle 116. Fotografía por: City

Pros de polarizar los carros

Privacidad y seguridad : El principal beneficio de la polarización es la privacidad. Los vidrios polarizados pueden ayudar a ocultar los objetos de valor dentro del carro y disuadir a los ladrones. Al menos te pueden dar sensacion de seguridad.

Protección solar : Los rayos UV del sol son dañinos tanto para los pasajeros como para el interior del vehículo. La polarización puede bloquear una parte de estos rayos, protegiendo la piel de los ocupantes y evitando el deterioro de los asientos y el tablero.

Reducción de calor: Al bloquear los rayos solares, los vidrios polarizados también ayudan a mantener el carro más fresco, lo que puede ser especialmente útil en las regiones más calurosas de Colombia. Esto no solo aumenta la comodidad, sino que también puede reducir la necesidad de usar el aire acondicionado, ahorrando combustible.

Contras de polarizar los vidrios

Visibilidad reducida : Uno de los inconvenientes de la polarización es la reducción de la visibilidad, especialmente en condiciones de poca luz. Esto puede ser un riesgo de seguridad, ya que afecta la capacidad del conductor para ver claramente su entorno.

Regulaciones legales : Los niveles de opacidad permitidos pueden variar, y el incumplimiento puede resultar en multas. Es importante que los propietarios de vehículos estén al tanto de estas regulaciones para evitar problemas legales.

Costo de instalación y mantenimiento: Polarizar los vidrios implica un costo adicional, tanto en la instalación inicial como en el mantenimiento. Si la película polarizadora se daña o se despega, puede requerir reparaciones o reemplazos.

¿Polarizar el carro ayuda a la seguridad de los pasajeros?

Mónica Pardo le contó Edward Porras, reportero del Ojo de la Noche de Noticias Caracol, lo siguiente: “ando con mi familia. Un día iba con mi mami y mi perrita, y me rompieron el vidrio de donde venía mi mami porque yo no tenía vidrio oscuro, yo lo tenía con la película, y me robaron el celular, me la agredieron a ella”.

Polarizar los vidrios del carro: esto dice el código de tránsito

Noticias Caracol informó a los colombianos lo que debe tener en cuenta a la hora de hacerlo.