¿Por qué la hormona del amor es crucial para la recuperación del corazón?

El corazón y la oxitocina mantienen un romance secreto. La apodada “hormona del amor” es comúnmente conocida por su rol en los vínculos sociales y el placer a través de actividades como el arte, el ejercicio o el sexo, además de otras funciones como las contracciones uterinas y la regulación de la eyaculación.

Pero la popular neurohormona ha resultado desempeñar también un papel inesperado y crucial –desconocido hasta hace poco– en la recuperación cardíaca.

Esta relación asombrosamente poética entre la regeneración del corazón y la hormona del amor fue publicada el año pasado en Frontiers in Cell and Developmental Biology por un equipo de la Universidad Estatal de Michigan (MSU, en EE UU).

En sus estudios, obtenidos de peces cebra y en cultivos de células humanas, los investigadores comprobaron cómo la oxitocina era capaz de estimular a las células madre de la capa externa del corazón (epicardio) para migrar hacia su capa media (miocardio) y allí desarrollarse en cardiomiocitos, células musculares que generan las contracciones cardíacas, o incluso células vasculares.

La hormona del amor es la responsable de varios cambios en el cuerpo, y al parecer también ayuda a la recuperación cardíaca.

El autor principal del estudio, Aitor Aguirre, profesor del Departamento de Ingeniería Biomédica de la MSU, destaca que lo más importante de los resultados obtenidos es que podrían algún día ser utilizados en terapias para la regeneración del corazón humano después de un ataque cardíaco.

¿Cómo influyen las células del epicardio en la regeneración tras una lesión cardíaca?

Los cardiomiocitos son un tipo de células del corazón que no pueden reponerse por sí mismas después de un ataque cardíaco. Normalmente mueren en gran número después de un ataque cardíaco. Debido a que son células altamente especializadas, no pueden reponerse por sí mismas. Sin embargo, las células del epicardio, específicamente las células progenitoras derivadas del epicardio (EpiPC), sí tienen el potencial de convertirse en células madre, capaces de regenerar no solo cardiomiocitos, sino también otros tipos de células cardíacas.

Desgraciadamente, la producción de EpiPCs es ineficaz para la regeneración cardíaca en los seres humanos en condiciones naturales, lo que significa que el corazón no puede repararse por sí mismo de forma eficaz tras un ataque cardiaco. El papel que cumple aquí la oxitocina es lograr estimular las células para que se conviertan en EpiPCs, que pueden sustituir a las células cardíacas que se pierden después de sufrir un daño.

Por tanto, este descubrimiento es fundamental porque, tras una lesión cardíaca, estas células podrían activarse para reemplazar las células perdidas, y contribuir significativamente a la reparación del tejido cardíaco dañado, en un proceso mediado por la oxitocina.

¿La oxitocina puede convertir las células del epicardio en diferentes tipos?

Exactamente, la oxitocina activa un proceso llamado transición epitelio-mesenquimal (EMT), permitiendo que las células del epicardio se transformen en células madre que pueden migrar y proliferar en el tejido. Esto significa que estas células madre no solo pueden convertirse en cardiomiocitos, sino también en otros tipos de células cardíacas, como células vasculares, lo que amplía enormemente el potencial regenerativo del corazón.

*Con información de SINC