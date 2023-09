¿Por qué te sangran las encías? Este podría ser el momento de ir al odontólogo

La causa más común del sangrado de las encías es la gingivitis, que es una inflamación de las encías causada por la acumulación de placa dental. La placa es una capa pegajosa de bacterias y restos de comida que se forma en los dientes y las encías.

Si no se trata, la gingivitis puede progresar a una forma más grave de enfermedad de las encías llamada periodontitis.

Si tus encías sangran de forma regular o persistente, es importante que consultes a un dentista o periodoncista.

El profesional de la salud dental podrá evaluar la causa del sangrado y recomendar un tratamiento adecuado, que podría incluir una limpieza dental profesional, cambios en la higiene bucal en el hogar o el tratamiento de condiciones médicas subyacentes.

Cromos conversó con la odontóloga y ortodoncista de la Universidad Javeriana de Bogotá, Diana Burbano que nos contó algunas de las claves para cuidar las encías.

¿Por qué sangran las encías?

Sangra porque la encía está enferma e inflamada debido a una mala higiene oral por acumulo de placa bacteriana, por esta razón ésta sangra y se debe ir al odontólogo porque no es normal que cuando nos cepillemos los dientes o nos pasemos la seda dental la encía sangra, no es normal y esto no lo hace un cepillado o una seda dental sino porque la encía está enferma por una mala salud oral.

¿Cuáles son las causas de que las encías sangren?

Las causas son una mala higiene oral, no cepillarse las tres veces al día, no pasar la seda dental, no pasar por el odontólogo cada 6 meses para una limpieza profunda.

¿Por qué algunas personas le sangran las encías y otras no?

Uno porque tienen una muy mala higiene oral, otra porque tienen una enfermedad sistémica y otra porque de pronto tienen algún habito oral por ejemplo son respiradores orales o con alguna medicación, la causa puede tener varios factores.

¿Cuál es el tratamiento para las encías?

Ir al odontólogo especialmente con el especialista de periodoncia para que revise el estado de sus encías, de los huesos, ver radiográficamente también cómo está todo y así mandar cuál es el tratamiento ideal y qué tratamiento seguiría el paciente.

Según la odontóloga, es importante cepillar los dientes 3 veces al día y usar seda dental además de asistir al odontólogo para que él pueda decir qué cepillo de dientes es el apropiado, la crema y el enjuague bucal.

Si la enfermedad periodontal sigue esto puede afectar sistemáticamente a la persona y el corazón por que las bacterias viajan por todo el torrente sanguíneo.