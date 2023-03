Procrastinación: una psicóloga te enseña a derrotarla

¿Acostumbras a empezar cada nuevo año lleno de expectativas, que van desde deshacerse de un par de kilos hasta comprar un carro nuevo? Cualquiera que sea tu propósito, necesitas un plan. La psicóloga Olga Susana Otero asegura que en siete pasos es posible hacerlo realidad.

Primer paso: es fundamental tener una hoja de ruta

Es importante que valides si la necesidad de cambiar viene de ti o es por presión social.

Es importante saber de dónde viene la necesidad de cambio. Pregunta si es una idea que nace de ti o es estimulada por los comentarios de los demás. “‘¿Realmente deseo adelgazar o lo hago por presión social? Cada persona tiene que hacerse este tipo de cuestionamientos’”, dice la psicóloga.

Segundo paso: máximo nivel de realismo

“Para saber lo que quieres cambiar debes hacer un análisis acerca de lo que te incomoda de la situación. Con el ejemplo del exceso de peso, consultarte ¿qué desencadena estar gordo o gorda? Y responderse con sinceridad: ‘es que me siento mal’, ‘nada me queda bien’ o ‘no me gusta ir a comprar ropa’”.

Tercer paso: asume las consecuencias

En este punto se deben analizar las consecuencias de no hacer ese cambio. “’Si no adelgazo, mi espalda sufre y me enfermo’; ‘si no ahorro, no podré pagar ese viaje’; ‘si no inicio mi emprendimiento, no podré reunir el dinero de la cuota inicial del apartamento’. No solo hay que preguntarse con relación a lo material, sino a lo que pasa en el alma: ‘¿cuáles son las consecuencias emocionales de no cumplir mi propósito?’”.

Cuarto paso: aprende a planear

Previo a toda la etapa de análisis, que resulta fundamental, vas a fijarte una o varias expectativas que puedas cumplir. “Siguiendo con el propósito de adelgazar, aún más si el sobrepeso te ha acompañado varios años, no puedes pretender en poco tiempo verte como una modelo de revista, pero sí puedes fijarte una meta que puedas cumplir, como el deshacerte de 10 kilos en tres meses”.

Quinto paso: el valor de los que te rodean

Si bien la decisión es personal, necesitas que tu entorno te apoye. Cuando se trata de temas de salud, siempre es mejor consultar a un médico, pero también puedes buscar a expertos en finanzas, terapeutas o psicólogos, según la necesidad. “Si, por ejemplo, vives con tu mamá, ella puede ayudarte a preparar alimentos saludables; sin embargo, no es excusa desfallecer en el intento si no puedes controlar tu entorno”.

Sexto paso: la importancia de escribir

“Haz una lista mental de las actividades que esa promesa te permitirá disfrutar, tales como aprender a cocinar, hacer nuevos grupos de amigos, conocer un nuevo lugar u otras ventajas”.

Séptimo paso y último tip

¡Manos a la obra! Si estás consciente de hacer estos pasos al pie de la letra, entonces estás listo para arrancar, sea cual sea el propósito que tengas.

