¿Qué debe incluir un botiquín de primeros auxilios en casa?

En Colombia, los accidentes domésticos son más comunes de lo que imaginamos. Un simple tropezón, una quemadura leve o un corte pueden convertirse en una emergencia si no estamos preparados. Según datos del Ministerio de Salud, en Colombia aproximadamente el 40% de los accidentes ocurren en el hogar, siendo los más comunes los traumas o golpes (76,4%) y las fracturas (4,7%). Ante esta realidad, contar con un botiquín de primeros auxilios bien equipado es fundamental para atender estas situaciones de manera rápida y efectiva.

La Dra. Mónica Ramírez, cirujana plástica y reconstructiva y jefe del Departamento de Cirugía Plástica del Hospital de la Policía Nacional, enfatiza la importancia de tener un botiquín completo y actualizado en el hogar “que como mínimo debe incluir: analgésicos, antihistamínicos, suero fisiológico, un antiséptico, una crema para acelerar la cicatrización, antidiarreico, antiácido, antiséptico, gasas, cinta microporo, termómetro y tijeras punta redonda”.

La importancia de tener un botiquín bien organizado no puede subestimarse. Según la especialista, “es crucial revisar el contenido al menos dos veces al año para asegurarse de que los medicamentos no hayan caducado y que todo esté en condiciones óptimas de uso y así poder atender rápidamente la lesión”. Añade que un elemento que debería considerarse con más frecuencia son las cremas cicatrizantes como Fitostimoline®, pues estos productos no solamente son de venta libre, sino que aceleran el cierre de la herida, son seguros, tienen ingredientes naturales y además desinflaman.

Los avances médicos, cada vez más, incorporan al mercado productos que cumplen varias funciones a la vez, como este tipo de cremas que además de reducir el tiempo necesario para que la piel se recupere, son muy útiles en casos de raspaduras y cortes, así como en quemaduras en general y las úlceras en la piel.

Descubre por qué una crema cicatrizante podría salvarte en una emergencia

Ayuda a que las heridas se cierren más rápido, reduciendo el riesgo de infecciones.

En caso de raspaduras, cortadas o quemaduras disminuye el enrojecimiento, la inflamación y el dolor.

Puede utilizarse en diferentes tipos de lesiones cutáneas, es decir es muy versátil.

Es apto y seguro para todas las edades y tipos de piel.

Actúa rápido porque es de aplicación local y directa sobre la lesión.

Incluir este tipo de productos en el botiquín permite una atención segura y en menor tiempo a las lesiones menores, acelerando la cicatrización y brindando tranquilidad a toda la familia.

No solo se trata de estar preparados, sino de actuar con rapidez y eficacia ante cualquier eventualidad, garantizando que heridas como raspaduras, cortadas y quemaduras se traten de la mejor manera posible para evitar complicaciones. Tener estos elementos a mano puede marcar una gran diferencia en la salud y el bienestar de toda la familia.

[1] Preparación farmacéutica con base en plantas medicinales (PFM). NO exceder su consumo. Registro sanitario No. PFM2012-0001948. Leer indicaciones, contraindicaciones y advertencias en la etiqueta. Si los síntomas persisten consultar al médico