¿Qué es breathwork y para qué sirve? Te explicamos su relación con el yoga

La Terapia de Breathwork se ha posicionado como una poderosa técnica de liberación y expansión de la conciencia que permite trascender los límites impuestos por la educación, la sociedad y las experiencias vividas.

De acuerdo con lo explicado a GQ por Rebecca Dennis, autora del bestseller Let It Go y entrenadora de breathwork, “esta es la forma activa de cambiar conscientemente el ritmo, la frecuencia y la profundidad de la respiración para acceder y procesar la tensión mental, física y emocional y entrar en un estado superior de conciencia”.

¿Qué es breathwork y para qué sirve?

El Breathwork, también conocido como terapia de respiración consciente, es una práctica ancestral que ha sido adaptada y perfeccionada por Sarah MacMillan, fundadora de Be Generation Love School.

A través de este método, las personas aprenden a explorar las sensaciones y emociones presentes en su cuerpo, desde una perspectiva de aceptación amorosa, con el objetivo de alcanzar la quietud y liberar las cargas emocionales acumuladas. Además, de generar una profunda conciencia y conexión.

Justamente, en Be Generation Love School desarrollará la certificación para que quienes estén interesados en aprender de esta técnica, lo puedan hacer online, pues está dirigido para hombres y mujeres.

De otro lado, Rebecca Dennis, mencionada anteriormente “la forma en que respiramos afecta a nuestro estado físico, mental y emocional”, explica la experta mencionada anteriormente, “nuestra fisiología y psicología están intrínsecamente conectadas, y la forma en que el cuerpo libera hormonas depende de las comunicaciones que se envían por todo el cuerpo al cerebro y que están directamente conectadas con la respiración”.

De acuerdo con lo dicho por Dennis, asegura que comprender el poder innato de la respiración, se refleja en una mejor calidad de vida: “La respiración está directamente relacionada con el sistema nervioso autónomo: la respuesta al estrés y la respuesta al reposo”.

Mediante una respiración consciente, las personas son guiadas hacia un estado de relajación y tranquilidad, permitiéndoles explorar y liberar traumas, miedos y bloqueos emocionales que pueden estar afectando su bienestar físico y mental.

Sarah MacMillan, reconocida guía de transformación y meditación, ha dedicado gran parte de su vida a ayudar a las personas a sanar y encontrar la paz interior a través de esta práctica. Con su amplia experiencia y conocimientos en terapias de autosanación, Sarah ha ayudado a innumerables individuos a transformar sus vidas, liberarse de patrones limitantes y experimentar una mayor plenitud y felicidad.

Cabe destacar que la Terapia de Breathwork está compuesta por la unión de distintas técnicas de respiración como el Rebirthing, la Respiración Holotrópica y el Yogic Breath, al igual que técnicas cuerpo-mente para ayudar a la auto-sanación a nivel físico, emocional, mental y espiritual del ser.

“Practicar esta técnica constantemente aportará bienestar mental, físico, emocional y espiritual, ayudándote a conectar con tus dones y tu verdadera esencia”, afirma MacMillan.