¿Qué es la obesidad y cuáles son sus complicaciones si se sufre de esto?

La obesidad se ha convertido en un problema de salud mundial en las últimas décadas, representando una de las principales causas de muerte.

¿Qué es la obesidad?: Estas son las complicaciones de tenerla

La obesidad se define como una enfermedad crónica, caracterizada por un exceso de acumulación anormal de grasa. A menudo se piensa que la alimentación y el sedentarismo son los únicos factores responsables de la obesidad. Sin embargo, aunque son aspectos significativos, no constituyen las únicas causas. La predisposición genética, los antecedentes familiares, un metabolismo lento y cambios hormonales también se reflejan en el Índice de Masa Corporal (IMC).

Según el Atlas Mundial de la Obesidad del 2023, en la última década, ningún país ha informado una disminución en la tasa de obesidad en su población, y ninguno parece encaminarse hacia una detención del incremento para el año 2025; por el contrario, se estima que estos índices continúan en aumento. Por ejemplo, en Colombia se estima que para el 2035, aproximadamente el 39 % de los adultos padecerán de obesidad, lo que representa un aumento anual del 2.5 %

Esta condición no es un asunto estético, sino un asunto de salud. De no tratarse adecuadamente, puede desencadenar una serie de complicaciones en la salud, tales como hipertensión arterial, diabetes, desequilibrios en los niveles de colesterol y triglicéridos, enfermedad cardíaca, ciertos tipos de cáncer, apnea obstructiva del sueño, trastornos articulares e incluso afectaciones en la salud mental.

Conforme avanza el tiempo, estas complicaciones asociadas aumentan el deterioro en órganos y estructuras del cuerpo, lo que conlleva a una reducción en la expectativa de vida de alrededor de 10 años.

¿Cómo tratar la obesidad?

Para hacer frente a la obesidad y obesidad mórbida, hay varias alternativas orientadas por diferentes profesionales de la salud. Estas incluyen opciones no invasivas como la dieta nutricional y la actividad física, medicamentos o tratamientos endoscópicos. Cuando los tratamientos convencionales no dan una respuesta satisfactoria o en casos de obesidad mórbida, se recurre a procedimientos quirúrgicos como, por ejemplo, la cirugía bariátrica.

Este procedimiento ayuda significativa y positivamente en la reducción del peso, además de contribuir al mejoramiento de diversas enfermedades asociadas a la obesidad. Las operaciones más comunes son el bypass gástrico y la manga gástrica, las cuales representan el 90 % de todas las intervenciones quirúrgicas bariátricas realizadas en todo el mundo

El cirujano bariátrico Gabriel Arroyabe, menciona “según las guías internacionales el tratamiento de obesidad, los candidatos para cirugía son aquellos con un índice de masa corporal (IMC) superior a 35, o aquellos con un IMC superior a 30 que padecen enfermedades relacionadas con la obesidad y que no han logrado resultados satisfactorios con otros tratamientos”.

La Asociación Colombiana de Obesidad y Cirugía Bariátrica (ACOCIB), en colaboración con la American Society for Metabolic and Bariatric Surgery (ASMBS) y la International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders (IFSO), se destacan como algunas de las entidades líderes que establecen los parámetros y directrices para el tratamiento integral de la obesidad. Estas organizaciones no solo definen las estrategias óptimas para realizar procedimientos quirúrgicos de manera segura, sino que también se comprometen en mantener un índice de complicaciones notablemente bajo.

El Doctor Arroyabe agrega “los tratamientos de obesidad son herramientas que permiten alcanzar unos objetivos en un periodo de tiempo. El paciente debe ser un participante activo en el proceso y debe optimizar su nutrición, adquirir hábitos de actividad física para controlar el peso en el futuro y mantener los resultados. A largo plazo, la cirugía bariátrica demuestra seguridad y eficacia, siempre y cuando se acompañe de ajustes en el estilo de vida, tales como modificar la dieta, la conducta y los horarios y seguir las indicaciones médicas”.