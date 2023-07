¿Qué es rosácea en la piel? Las causas de la enfermedad de Sebastián Martínez

El actor manifestó lo siguiente: “Para la gente que sufre de rosácea, es este tema de irritabilidad en la piel, se pone roja y todo ese tema. A mí me pasó por un estrés muy grande en un trabajo, una vez: pum me brotó la rosácea y para delante ha sido un tema. Por lo anterior, es muy importante informarse sobre lo que puede generar esta enfermedad dermatológica.

Puede gustarte: ¿Mutaciones asociadas a la esquizofrenia, vienen del útero?

¿Cuáles son las causas de la rosácea en la piel?

De acuerdo con las páginas de MSD y Mayoclinic, te contamos la información general sobre la rosácea en la piel. La rosácea es una enfermedad que no tiene una causa específica, pero hay factores en el entorno o determinantes hereditarios que pueden causar que la piel se enrojezca.

Estas son las causas que generan que la rosácea se produzca en mayor concentración y sea más visible en la piel:

Consumo de alimentos picantes o muy fuertes en condimentos, y la ingesta de bebidas muy calientes o alcohólicas como el vino tinto.

Diferentes cambios en el ambiente, climas extremos con viento fuerte o calor.

Situaciones que afectan de manera interna el cuerpo, como lo son la reacción basada en ciertas emociones.

Uso de fármacos que aumenten la inflamación de vasos sanguíneos o una mayor circulación de sangre.

Te puede interesar: Así eliminas las etiquetas de los frascos de vidrio de forma fácil para reutilizar

Síntomas de la rosácea en la piel

Al ser una enfermedad bastante visible, los síntomas son sencillos de identificar, el punto de la afección es el rostro y estas son las características:

Sensación de ardor en una zona en específico donde se siente caliente y hay sensibilidad.

El enrojecimiento en la parte central de la cara, aunque suele ser difícil denotar este síntoma en pieles oscuras.

Las hinchazones o protuberancias que pueden tener en ocasiones pus y suele confundirse con el acné.

Venas visibles que son muy similares a las mal llamadas “arañitas”, que se suelen ver en las piernas, pero en este caso son visibles en la nariz.

Sobre su afectación en la nariz, también se puede generar hinchazón o un agrandamiento, aunque en este caso se suele dar con el paso del tiempo y es más frecuente en los hombres.

¿Quiénes son propensos a sufrir rosácea?

Como se mencionó antes, el hecho de que no haya una causal exacta frente a esta problemática sí es seguro que hay características que acercan a las personas de vivir con dicha condición:

Ser fumador.

Ser mujer.

Tener más de 30 años.

Tener en la familia antecedente de rosácea.

Puedes leer: ¿Por qué la tendencia “sugar free” está fuerte en las vitaminas para mujeres?