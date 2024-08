Romper el círculo: esta es una guía para saber cómo salir de una relación abusiva

El estreno de la película conmocionó a muchas mujeres, en especial las que leyeron el libro del que se inspiraron para producir la película. Dicho libro y su secuela Volver a empezar han sido un éxito en plataformas como TikTok, debido a las emociones cruzadas que se transmiten.

Es importante aclarar que es una historia sobre la violencia doméstica, cuya protagonista Lily crece en una familia disfuncional. Y, es ahí donde entra en juego el nombre de la película porque, Lily, al volver a repetir el mismo patrón, se enfrenta a romper ese círculo.

Te puede interesar: 7 red flags en hombres que no puedes ignorar en tu relación

¿De qué trata el libro “Romper el círculo”?

En pocas palabras, el libro Romper el círculo te permite vivir en la mente de una mujer víctima de abuso doméstico. Y solo se puede llegar a entender de forma asertiva desde la empatía o la identificación.

Una vez lo lees te acercas a lo que millones de mujeres han sufrido en sus relaciones de pareja. La película invita a hablar de esta problemática.

¿Cómo salir de una relación abusiva?

Primero, iniciar el proceso para salir de una relación abusiva es un acto de valentía y admiración. Muchas mujeres que atraviesan esta situación se enfrentan a comentarios que cuestionan por qué siguen allí.

Por lo anterior es importante recordar que es fácil opinar desde afuera, pero vivirlo es una experiencia completamente diferente. Quienes están en una relación abusiva se enfrentan a varias afectaciones que les impiden romper el círculo.

Romper el círculo una película inspirada en la historia narrada por Colleen Hoover en su libro publicado en 2016, uno de los libros más virales en TikTok, por todas las emociones que se entrelazan entre sí, al partir de temas sensibles, cuidadosos de tocar. Fotografía por: Tomadodeinternet

Además: Estas son las fórmulas secretas para mantener una buena relación a distancia

Para enfrentar estos abusos se debe acudir a profesionales en psicología para que comiencen a activar las rutas de atención. Nosotros solo daremos pasos generales como abrebocas para las que están inmersas en esta situación.

1. Reconocer el abuso:

Es primordial que se comience a romper con ideales que justifiquen el abuso, ideologías que giran en torno al amor romántico con el que se justifica la violencia, pensamientos como “el amor todo lo puede”, “él no quiso hacer esto porque yo sé que me ama”; sentir esos pensamientos no es culpa de la víctima, es culpa de que por años han sido normalizados, pero si es el primer paso con el que se pueden empezar, identificar y romper con esas ideas. Esto lo debemos hacer todos, aun sin estar en una relación abusiva.

2. Validación de emociones:

Este paso es muy importante, y lograrlo es un gran progreso, ya que bajo la manipulación, las emociones propias pasan a ser de baja prioridad. Pero se puede alcanzar, comenzando poco a poco a reconocer nuevamente lo que se siente, y luego, cuando se vuelve a apoderarse de ese sentir, se puede comenzar a priorizar.

3. Plan de escape:

Para lograr este paso con mayor efectividad es mejor seguir las rutas de plan de activación que establecen los entes públicos, como en la Secretaría de la Mujer y Casa de la Mujer en Bogotá. Lo importante acá es seguir un paso a paso para salir: saber trasladarse y cómo hacerlo. Además, de fortalecer o establecer redes de apoyo.

Por último, queremos recordar lo cuidadosos que son estos temas tanto en la vida de cada persona como en el consumo de su contenido en películas como Romper el círculo. Es importante empatizar y no romantizar.