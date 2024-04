Sacerdote revela el verdadero significado del anillo de matrimonio: sorprendió a todos

Los anillos de boda son usados como un poderoso símbolo de unión entre dos personas que toman la decisión de celebrar una boda. Estos pequeños objetos representan el compromiso y la alianza que existe en una pareja. Sin embargo, muchos lo interpretan de diferentes formas, llegando a darles significados más poderosos.

También puedes leer: Increíble forma de ahorrar agua al momento de lavar platos con una sola botella

Históricamente, estas costumbres ya se observaban desde los romanos antes del cristianismo. Clemente Alejandrino señalaba que se le daba un anillo a la mujer: “no por adorno, sino para sellar las cosas de la casa (non ornatus gratia, sed ut obsignaret qua domi erant)”. De esta manera, los anillos se convirtieron en señal de promesa y de unión.

Con el paso de los años, el anillo de matrimonio ha adquirido muchos símbolos otorgados por las personas que desean unir su vínculo amoroso en matrimonio. Su forma circular también representa una unión sin fin, llegando a ser infinita.

Los anillos de boda son usados como un poderoso símbolo de unión entre dos personas que toman la decisión de celebrar una boda. Fotografía por: Pixabay

Sacerdote da su versión del significado del anillo de matrimonio

En el más reciente episodio del podcast Mantita y Fe, el párroco Pablo Fernández-Martos reveló al mundo entero el significado del anillo de matrimonio. Su respuesta no solo se viralizó rápidamente en las redes sociales, sino que también recibió numerosos elogios por parte de los usuarios.

Puedes leer: ¿Cuál es la mejor canción para dormir? Esto dice la ciencia

“El anillo está en el dedo más débil, tú intentas levantar todos los dedos y se levantan fácil, pero el anular no se levanta casi solo, es más débil y es muy bonito ver esto porque el que se casa contigo, se casa en tus fortalezas y debilidades”, aseguró el sacerdote.

Posteriormente, aseguró que el matrimonio permite “que aquel que te abraza, te abraza en tu debilidad y sostiene tu debilidad, no solo en tus cualidades, sino que cuando tú estás débil, tú estás sostenida y el anillo en el dedo débil me recuerda que en el fondo, el matrimonio es lo que me da fuerza para caminar”.

Finalmente, el sacerdote comentó que lo más importante es “la tranquilidad de casarse es que aunque me vaya mal, aunque tropiece, aunque caiga, yo estoy sostenido en mi debilidad y, por tanto, no tengo miedo. Puedo caminar sin miedo a tropezar, porque sé que el otro siempre me va a levantar, aun cuando caiga muy profundo”.