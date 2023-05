Salud: La advertencia de la OMS sobre el uso edulcorantes para controlar el peso

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado una nueva guía con recomendaciones sobre los edulcorantes no azucarados, en la que desaconseja su uso para controlar el peso corporal o reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles.

Si bien hay varias maneras de cuidarse, el marketing ha dejado una mala idea de que reemplazar el azúcar con endulzantes aparentemente “sanos” es lo mejor para perder peso, sin embargo, esta premisa no es cierta.

¿Qué es el edulcorante y por qué hace daño?

La advertencia se basa en los resultados de una revisión sistemática de la evidencia disponible, que sugiere que el uso de edulcorantes no azucarados no confiere ningún beneficio a largo plazo en la reducción de la grasa corporal en adultos o niños.

Asimismo, el informe también sostiene que puede haber posibles efectos no deseados a largo plazo con el uso de estos endulzantes, como un mayor riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y mortalidad en adultos.

Aditivos como la estevia, la sacarina y otros, no son efectivos en la reducción de la grasa corporal dijo la OMS. Fotografía por: GettyImages

“La sustitución de azúcares libres por edulcorantes no ayuda a controlar el peso a largo plazo. Las personas deben considerar otras formas de reducir la ingesta de azúcares libres, como consumir alimentos con azúcares naturales, como la fruta, o alimentos y bebidas no azucarados”, sostiene Francesco Branca, director de Nutrición e Inocuidad de los Alimentos de la OMS, en la nota de difusión de la guía.

El experto también señaló que: “Los edulcorantes sin azúcar no son componentes dietéticos esenciales y carecen de valor nutricional. Las personas deberían reducir totalmente la dulcificación de la dieta desde una edad temprana para mejorar su salud”.

El consejo se dirige a todas las personas, excepto a las que padecen diabetes preexistente, e incluye todos los edulcorantes no nutritivos sintéticos y naturales o modificados que no están clasificados como azúcares y se encuentran en alimentos y bebidas manufacturados, o que se venden solos para que los consumidores los añadan a alimentos y bebidas.

Entre los edulcorantes no nutritivos más comunes se encuentran el acesulfamo-K, el aspartamo, el advantamo, los ciclamatos, el neotamo, la sacarina, la sucralosa, la estevia y sus derivados.

Sin embargo, la advertencia no afecta a los productos de higiene y cuidado personal que contienen edulcorantes no azucarados, como dentífricos, cremas para la piel y medicamentos. Tampoco se aplica a los azúcares y alcoholes de azúcar (polioles) bajos en calorías, que son azúcares o derivados del azúcar que contienen calorías y, por tanto, no se consideran edulcorantes no azucarados

Con información de la SINC