Síntomas del hígado graso: así lo puedes detectar a tiempo en tu cuerpo

El hígado es el órgano que actúa como depurador, sintetizador y almacenador de sustancias como grasas, proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales.

Te puede interesar: El burnout o síndrome del agotamiento: qué es y aprende a detectar sus síntomas

Para más contenidos como este ingresa aquí

Si este, no funciona de la manera adecuada, puede provocar trastornos internos en el organismo, los cuales derivan en más enfermedades,

¿Cómo puedo eliminar la grasa del hígado graso?

Uno de los trastornos que más aqueja a la población es el hígado graso no alcohólico, término que se refiere a la acumulación de grasa en este órgano y que en la mayoría de las veces es causado por la obesidad y el sobrepeso, aunque existen otros factores como la diabetes y los triglicéridos altos.

Le harás un gran favor a tu hígado si evitas el consumo de jugos de frutas artificiales y naturales, los refrescos de cola, los yogures azucarados, y los cereales dulces. Modifica tus hábitos viendo a los dulces como un pecado que puedes cometer de vez en cuando.

Salud

Para llevar una dieta balanceada, debes eliminar de tu menú, alimentos azucarados, ya que al consumir esta no se utiliza en el gasto de energía habitual, se almacena en forma de tejido adiposo en tu abdomen, caderas, cintura, y demás zonas del cuerpo que suelen engordar con más facilidad, de esta forma el hígado graso no podrá metabolizar correctamente ese excedente ya que duplicará su trabajo al sobrecargarse de grasa adicional.

Síntomas hígado graso

De acuerdo Medline Plus La enfermedad de hígado graso no alcohólico (EHGNA) “es la acumulación de grasa en el hígado que NO es causada por consumir demasiado alcohol. Las personas que la presentan no tienen antecedentes de consumo excesivo de alcohol”. Estos son los síntomas.

Las personas que tienen la EHGNA “a menudo no presentan síntomas. En casos en los que se presentan, los más comunes incluyen”:

Fatiga

Dolor en la parte superior derecha del abdomen

En personas con EHNA que presentan daño hepático (cirrosis) los síntomas pueden incluir:

Debilidad

Pérdida de apetito

Náuseas

Color amarillo en la piel y los ojos (ictericia)

Picazón

Acumulación de líquido e hinchazón en las piernas y el abdomen

Confusión mental

Sangrado gastrointestinal

Cabe destacar que no hay un tratamiento preciso para la EHGNA, por lo que “el objetivo es manejar sus factores de riesgo y cualquier afección médica”, destacó la web mencionada.

Su proveedor le ayudará a comprender su afección y las elecciones saludables que pueden ayudarle a cuidar su hígado. Estas pueden incluir:

Perder peso si presenta sobrepeso.

Llevar una dieta saludable con un bajo contenido de sal.

No beber alcohol.

Mantenerse activo físicamente.

Manejar afecciones médicas como la diabetes o la hipertensión arterial.

Recibir vacunas contra enfermedades como la hepatitis A y la hepatitis B.

Reducir sus niveles de colesterol y triglicéridos.

Tomar los medicamentos como se le indica. Hable con su proveedor sobre los medicamentos que toma, incluyendo hierbas, suplementos y medicamentos comprados sin necesidad de una receta.

Te puede interesar: Estas son las profesiones que presentan mayor riesgo de pérdida auditiva