Evita que las huellas queden marcadas en la puerta de tu horno con este truco

Truco para limpiar vidrio de puerta del horno. Aquí hay una manera rápida y sencilla de limpiar el vidrio de la puerta del horno usando bicarbonato, agua caliente y papel de aluminio. Vierte agua caliente en el vidrio. Rocía bicarbonato por todas partes. Desmorona un poco de papel y frota la mezcla en un movimiento circular. Para la atascada grasa dura, puedes usar una espátula para rasparla. Usa un paño de microfibra para limpiar la grasa y la suciedad. Y por último, enjuaga el vidrio. Y no, el papel de aluminio no raya el vidrio. Puedes sacar la puerta para una mejor limpieza.