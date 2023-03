Transición de género: ¿Cómo hacerla de manera segura?

Para muchas personas, el proceso puede ser confuso, principalmente por las barreras legales, sociales y culturales que existen, así como por el poco conocimiento que tienen los profesionales en el sistema de salud. Pero es importante saber que no deben vivirlo en soledad y que hay recursos disponibles para tener una transición segura y satisfactoria.

Según la Encuesta “Pulso Social” del DANE, se estima que en el país más de 500.000 personas mayores de edad hacen parte de la población LGBTIQ+, quienes necesitan acceder a servicios de salud dignos, bajo un modelo de atención diferencial con enfoque de género, libre de discriminación y violencia.

Se estima que en el país más de 500.000 personas mayores de edad hacen parte de la población LGBTIQ+

Profamilia entiende la importancia de brindar un acompañamiento y atención integral durante las transiciones de género. Por esa razón, con el fin de ofrecer información valiosa, comparte siete claves para hacer una transición segura.

Cuenta con apoyo emocional y social

Encuentra grupos de apoyo, comunidades en línea, terapeutas especializados, amigos y familiares que te acompañen en el proceso, seguro escucharás a otras experiencias que te permitirán gestionar el proceso de la mejor manera. Tener redes que te apoyen y cuiden puede marcar una gran diferencia. Profamilia, la Liga de Salud Trans, Colombia Diversa y otras organizaciones aliadas, con el apoyo de la Embajada de los Países Bajos, lanzaron la Red Nacional de Profesionales de la Salud Trans para brindar acompañamiento y redes de apoyo durante este proceso.

Infórmate y asesórate

Profamilia te brindará información confiable y actualizada sobre los cambios físicos y emocionales que pueden ocurrir durante la transición en sus más de 50 sedes a nivel nacional y facilitará el apoyo de otras redes en el proceso. La organización ha brindado atención a más de 600 personas gracias a su programa de atención diferencial para población trans. En 2022 logró 20 Terapias de Reemplazo Hormonal.

Busca atención médica adecuada

Contar con profesionales de la salud especializados en atención a la población LGBTIQ+ que te brinden servicios de atención médica de calidad, humanizada y libre de violencia, te garantizará tener una transición de género segura. En Profamilia, todo nuestro personal está capacitado para brindar una atención integral, respetuosa y sin discriminación.

Comunica tu identidad de género

Sabemos que es un proceso diferente para cada individuo, pero cuando te sientas preparado o preparada no tengas miedo a decirlo. Comunica tu identidad de género a las personas importantes en tu vida. Si lo deseas, considera cambiar legalmente tu nombre y género en documentos oficiales, pero no olvides que si una persona se autodetermina de una u otra manera, es libre y tiene derecho a ser llamada como desee, así no se vea reflejado el cambio en su documento de identidad.

Crea un plan para tu transición

Este proceso puede ser gradual. Crea un plan que se adapte a tus necesidades, deseos y objetivos, trabaja con un profesional de la salud para implementarlo de manera segura y saludable. Recuerda que existen distintas opciones, desde la terapia hormonal hasta los cambios físicos y corporales derivados de procesos quirúrgicos, como también el acompañamiento sensible en salud mental u otras especialidades.

Cuida tu salud física y mental

La transición de género puede tener un impacto significativo en la salud física y mental. Asegúrate de tener una dieta saludable, hacer ejercicio y buscar atención médica regular para cuidar de tu cuerpo. Es importante que también cuides tu salud mental y busques ayuda si necesitas apoyo adicional.

Sé paciente y compasivo

Este proceso es personal y único para cada persona. Es importante ser paciente y compasivo contigo. No te compares con otras personas, tómate el tiempo que necesites para hacer la transición a tu propio ritmo.

¿Cómo acceder a una Terapia de Reemplazo Hormonal (THR)?

Si tienes dudas, estás interesado en obtener más información, iniciar este proceso o acompañar a alguien durante su transición, acércate a una de las más de 50 clínicas de Profamilia que tiene la organización en todo el país o comunícate a través de la línea nacional 300 912 5231 para tener mayor información. Un profesional de la salud de Profamilia te brindará información confiable y basada en la evidencia para conocer cómo funciona todo el proceso y los cambios físicos y emocionales a los que te enfrentarás. Una vez tomes la decisión el profesional te direccionará a una cita de medicina general, en la que se te explicarán detalladamente el paso a paso durante la TRH y te pedirán realizarte exámenes de laboratorio necesarios para iniciar. El médico general te explicará los resultados del laboratorio. Una vez todo esté en orden, tendrás cita con el endocrinólogo para que puedas iniciar con tu tratamiento de hormonas. El profesional también te explicará con mayor detalle los cambios que irás experimentando y sus respectivas recomendaciones. En este último paso, tendrás citas periódicas con el médico general, por el periodo que el profesional de salud recomiende el tratamiento, para acompañarte en todo el proceso.

“Para la organización es fundamental promover el cuidado y escenarios seguros para que cada persona se afirme acordé a sus deseos. Las afirmaciones de género requieren tiempo y apoyo. Es importante buscar redes de apoyo emocional y social, información confiable y atención médica adecuada”, mencionó Lina Quevedo, Coordinador del proyecto Sin Etiquetas, apoyado por la Embajada de los Países Bajos, el cual promueve el bienestar, la investigación, la articulación interinstitucional y el acceso a los servicios de salud para las personas trans.