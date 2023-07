Alfajores: realiza este postre desde casa y en pocos pasos

Los alfajores son los postres favoritos de una infinidad de personas. El formato característico de este platillo proviene de España, por lo que llegaron a América en la época colonial. Su nombre viene del hispanoárabe al-hasú que significa ‘el relleno’.

Los alfajores se componen por dos o más galletas que se unen gracias a un relleno dulce que puede ser de leche, de miel u otros alternativos. En la mayoría de las ocasiones, están bañadas en chocolate, glaseado o azúcar en polvo.

Si quieres tener este postre en tu mesa, en Cromos te enseñamos a prepararlo en pocos pasos para que lo disfrutes desde casa y compartas con tu familia y amigos.

Haz esta receta en casa y disfruta unos exquisitos alfajores. Fotografía por: Getty Images

¿Cómo hacer un alfajor?

La cocinera Clara Inés Rodríguez ha escrito para el portal especializado Recetas Gratis cómo llevar a cabo de esta receta. A continuación, te reseñamos el paso a paso y los ingredientes que requieres.

Ingredientes Porciones: 10 250 gramos de margarina

150 gramos de azúcar (3/4 taza)

3 yemas de huevo

200 gramos de harina 0000

300 gramos de maicena

2 cucharaditas de polvo de hornear

1 limón

1 puñado de coco rallado

400 gramos de dulce de leche

Preparación de un alfajor

Paso 1: prepara la mezcla

En un recipiente, mezcla la margarina con el azúcar hasta que obtengas una crema suave. Para que esto suceda, ten en cuenta que la margarina debe estar a temperatura ambiente.

Después, añade una a una las yemas de huevo y, nuevamente, revuelve para que todo se integre. Mientras bates, ralla el limón sobre la mezcla.

Paso 2: amasa la mezcla

En este punto, debes poner a calentar el horno a 180°C.

Ahora, continúa con la receta añadiendo a la mezcla harina previamente tamizada junto con la maicena y el polvo para hornear. No hay problemas si lo tamizas todo junto, lo importante es no te saltes este paso para que no te queden grumos.

Conforme viertes la harina, deberás empezar a amasar con las manos. Sigue haciéndolo hasta que veas una mezcla consistente y sin grumos.

Paso 3: haz la forma del alfajor

Extiende la mezcla obtenida con ayuda de un rodillo hasta que quede un grosor de aproximadamente 0.5 cm. Después, corta los círculos de unos tres o cuatro centímetros de diámetro. Enharina una bandeja de horno y pon los círculos del alfajor allí.

Paso 4: hornear

Mete los alfajores de maicena en el horno por 7 minutos o hasta que puedas ver los círculos ligeramente dorados. Lo importante es que no te queden muy crujientes.

Paso 5: arma los alfajores

Pasado el tiempo, saca las tapas de los alfajores del horno y espera a que se enfríen. Más tarde, coge uno de los círculos, unta dulce de leche o el relleno que desees y coloca otro círculo encima.

¡Listo! Ya puedes consumirlos y compartirlos.