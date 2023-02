¿Cómo hacer crema chantillí desde casa y en pocos pasos?

La crema chantillí es originaria de la ciudad francesa con el mismo nombre: Chantilly. Es una crema batida con una pizca de azúcar que, en la mayoría de las ocasiones, se perfuma con vainilla u otro tipo de aroma.

El origen de esta receta es gracias a François Vatel, en el siglo XVII. Vatel fue un reconocido cocinero que se encargaba de preparar exquisitos platillos en Francia para Luis II, príncipe de Borbón-Condé.

Ahora, cuando la crema no está azucarada o perfumada, se le conoce simplemente como crema batida. Además, el chantillí lo puedes usar en una diversidad de preparaciones pasteleras y como decoración de otros postres como el helado.

Si te encanta la crema chantillí, pero no sabes cómo prepararla en Cromos te enseñamos para que le pongas un poco de sabor a tu próximo postre.

¿Cómo hacer crema chantillí?

A través del portal especializado Directo al paladar, la apasionada por la cocina Carmen Tía Alia, ha explicado cómo llevar a cabo esta receta. A continuación, te reseñamos el paso a paso y los ingredientes que requieres.

Ingredientes Porciones: 1 1L de Nata líquida para montar mínimo 35% de M.G

100 g de Azúcar glas

5 ml de Esencia de vainilla

Preparación de una crema chantillí

Paso 1: enfría el recipiente

Comienza montando la nata, la cual, debe estar muy fría para que se endurezca rápidamente. Para esto, ayuda que el contenedor en el que lo instalamos esté frío.

Basta con ponerlo a enfriar en la nevera o colocarlo en otro recipiente más grande con agua y hielo para mantener fría la mezcla.

Paso 2: bate la nata

Usar una batidora eléctrica hace que el proceso sea más ameno, sobre todo si le echamos mucha nata (como en este caso).

Empieza montando la nata sin añadir nada. Cuando comience a tomar forma, añade el azúcar glass y el extracto de vainilla. Sigue batiendo hasta conseguir una textura firme pero suave.

Paso 3: ten cuidado al batir

Ojo, no te pases batiendo demasiado porque puedes cortar la mezcla y eso no tendrá solución pues la grasa se separa del suero y se empieza formar una especie de mantequilla, lo que no es propósito de la receta.

Paso 4: sirve

Una vez hayas conseguido la textura que querías, deja de mezclar y usa la crema chantillí para tu próximo postre.