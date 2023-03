¿Cómo hacer milanesa de pechuga de pollo?

La carne de pollo siempre ha formado parte de las comidas y son varios los beneficios de comerla, por lo que se ha convertido en uno de los alimentos más consumidos en todo el mundo. Por ejemplo, contiene proteínas, aminoácidos esenciales y es bajo en calorías.

También contiene lípidos, vitaminas y minerales como calcio, hierro, zinc, sodio, potasio y magnesio. Algunos estudios también muestran que el pollo se considera magro porque contiene menos del 10 por ciento de grasa.

Otra ventaja del pollo es su sabor neutro. Así que no es difícil preparar este ingrediente, todo lo que necesitas hacer es agregar los ingredientes para darle un rico sabor durante su cocción.

Si buscas recetas con pollo para hacer en casa, esta es para ti. En Cromos te enseñamos a hacer una deliciosa milanesa con pechuga.

La pechuga de pollo es una de las piezas preferidas de la carne de ave. Fotografía por: Pexels

¿Cómo hacer milanesa de pollo?

Laura Durán, chef profesional, ha escrito para el portal especializado Recetas Gratis cómo llevar a cabo esta receta. A continuación, te reseñamos el paso a paso y los ingredientes que requieres.

Ingredientes Porciones: 4 1 pieza de Pechuga de pollo deshuesada

200 gramos de Miga de pan

3 Huevos

10 gramos de Perejil fresco

1 pizca de Pasta de ajo

1 pizca de Sal

1 pizca de Pimienta negra

Preparación de una milanesa de pollo

Paso 1: alista todos los ingredientes

Lo mejor es prealistar todo aquello que tengas. Por ejemplo, compra aquello que no poseas y deshuesa la pechuga si no lo has hecho. Además, puedes remplazar el perejil por orégano.

Paso 2: prepara el marinado

Para este paso debes cortar la pechuga muy delgada, pues la milanesa se caracteriza por ser un corte fino, por lo que asegúrate que el cuchillo que uses sea de buena calidad.

Ahora, adiciónale a la pechuga 2 cucharadas de aceite, el perejil finamente picado y pasta de ajo. Si quieres, puedes dejar marinar el pollo por 30 minutos en la nevera.

Paso 3: reboza la milanesa

En un recipiente, adiciona los huevos con un poco de sal. Bate como si quisieras hacer una tortilla. En otro bowl agrega la miga de pan.

Ahora, debes pasar la pechuga primero por los huevos batidos y después por la miga de pan. Asegúrate de hacerlo siempre en ese orden.

Paso 4: frita las milanesas

Cuando tengas todas las milanesas rebozadas, debes llevarlas a una sartén con aceite de girasol. Debes freír las milanesas de pollo por ambos lados.

Asegúrate que queden bien doradas por ambos lados para que se cocinen correctamente. ¡Listo! Sirve y disfruta con papas asadas y la salsa de tu preferencia.